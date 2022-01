Tanxugueiras, camiño a Eurovisión coa música que as 'pandereteiras' non cantaban por "vergoña"

SANTIAGO. EP. Tanxugueiras reivindican a música tradicional das mulleres galegas, aquelas 'pandereteiras' que tiñan até "vergoña" de cantar porque a súa música "non valía nada". É a mesma que agora pode chegar até o escenario de Eurovisión da man de "Terra", a canción que interpretan este tres artistas. Este grupo galego, formado polas irmás Olaia e Sabela Maneiro e Aida Tarrío, é un dos grandes favoritos para gañar o Benidorm Fest, a preselección española para Eurovisión 2022. Con estas "cantareiras da nova década", como se definen, comeza a serie de entrevistas de Europa Press aos participantes no festival. Con máis dun millón de visualizacións no vídeo da súa canción "Terra", Tanxugueiras recoñecen estar nunha "nube" e subliñan o "orgullo" que senten ante esta acollida. Neste caso, transcende aos números, xa que coa súa música tamén buscan recoñecer o labor das mulleres que mantiveron vivas as cancións tradicionais en galego. "Eran mulleres anónimas, que eran poetas sen saber ler e escribir moitas delas", explica Tarrío. Algunhas xa faleceron, pero as que continúan vivas poden ter en 2022 a oportunidade de ver como a súa música chega a un escenario como Eurovisión: "A día de hoxe as señoras dinnos que lles dá vergoña cantar por que, 'que vale a súa música?' 'para que a van a cantar se non vale de nada?' e de súpeto ver que a música e as letras que facían elas está nun escenario como Eurovisión, iso ten que ser unha pasada e un orgullo".

Agora "veñen para quedar", como cantan en "Terra". A letra da canción inclúe a frase "Non hai fronteiras" en cada un dos idiomas de España ademais do galego: castelán, catalán, vasco "e mesmo aquel de o que se di que non é un idioma", o asturiano. A idea xurdiu desde o principio: "Tiñamos pensado que isto non era soamente para Galicia, senón para todas as linguas cooficiais, e era un berro de 'Xa abonda' para normalizalas. Por tanto, tivémolo claro desde o primeiro momento". De feito, auguran: "As galegas temos a sorte de ser as primeiras que estamos na selección, pero detrás de nós van cambiar as cousas e vai empezar a ir máis xente noutras linguas cooficiais".

Este "non hai fronteiras" é unha das frases que máis se repiten na súa canción, e a pesar de que son das grandes favoritas para pisar o escenario de Turín en maio, Tanxugueiras non se expoñen traducir esta frase ao inglés de cara a Eurovisión: "A canción está redonda como está". O tema foi creado co propósito de ir ao festival, inspirada na aceptación que tivo outra das súas cancións, "Figa". "Sabiamos que tiña que durar tres minutos. Iso tamén facilita á hora de acabar a canción, se non eu podería seguir co 'Ailaralalá' seis minutos", comenta Olaia Maneiro.

O que si foi complicado, explica Sabela Maneiro, foi atopar o título. E é que a palabra "Terra" non aparece na letra: "Somos malísimas para escoller títulos das cancións e custounos moito porque non sabiamos que porlle". Finalmente foi esta palabra a que conseguiu que "todo casase e tivese sentido". "Terra representa o mundo, é raíz, non só queda en España en Galicia, senón a todo o mundo, a non hai fronteiras, a unificar, a non ser separatistas", agrega Olaia.

"PENSAR EN POBRE". O feito de que "Terra" sexa a primeira canción nunha lingua cooficial que opta a representar a España en Eurovisión levantou, segundo as artistas, unha onda de boas críticas: "Hai moi poucos comentarios negativos", remarca Olaia Maneiro. No entanto, ao longo da súa carreira si se atoparon con aqueles que lles propuñan cantar en castelán "para chegar a máis xente" ou incluso quen pensan que a súa música tería maior alcance se fosen un grupo de homes e non de mulleres. "Nós non somos quen para dicirlles o que teñen que pensar, cada un que pense o que queira, pero cremos que é pensar en pobre". "É o típico pensamento de 'non quero ter un Ferrari pero non quero que a miña veciña o teña'. É un pensamento que está moi implantado na sociedade do odio e do autoodio", lamenta Tarrío. "Encantaríanos que cada un puidese gozar da súa lingua, que é algo que enriquece a un país, un país que ten tantas linguas e dialectos", agrega.

Con todo, ven "moi esperanzador" a falta de comentarios negativos fronte a "Terra". "Hai orgullo, pero tanto do norte como do sur". "A acollida está a ser incriblemente boa", remarcan. Con este impulso, afrontan un 2022 marcado polo seu novo disco, que sairá nos próximos meses; unha nova xira cun directo "moi diferente ao do ano pasado" e coa incerteza de se chegarán ou non a Turín.

"CADA ANO PARECEN 20". E é que, comentan as Tanxugueiras, cada ano que pasa desde que se embarcaron na súa carreira "triplica as expectativas". "Cada ano parecen 20 anos na vida dunha persona normal", chancean. Neste caso, o novo ano vén marcado pola "aventura" do Benidorm Fest, pero logo "Tanxugueiras continúa e máis fortes que nunca". O que si se mantén é a esencia do grupo: "Nós somos pandereteiras e seguiremos sendo pandereteiras ata que acabe Tanxugueiras". De feito, seguirán incorporando unha parte de música tradicional nos seus concertos aínda que saquen cancións novas.

A esta defensa da música tradicional, súmase a reivindicación do mundo rural: "Somos persoas do rural, de aldea" e defenden darlle "a importancia que ten". "Nas épocas de fame, onde non se pasaba era nos pobos", lembran. "A nosa música nace do rural, nas cidades antigamente tocábase o piano e era nas aldeas onde se tocaba a pandereita e facíase música 'popular'". "Non é un insulto", subliñan, e apostan por algo que reiteran á xente que mostra tamén reticencias á súa música: "Téñense que documentar un pouquiño máis". "Moitas veces, o rexeitamento é ignorancia ou falta de coñecemento", resolven.