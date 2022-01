Tanxugueiras nos explican las claves de su éxito dentro y fuera de Galicia

Santiago. El hecho de que Terra sea la primera canción en una lengua cooficial que opta a representar a España en Eurovisión ha levantado, según las artistas, una ola de buenas críticas: “Hay muy pocos comentarios negativos”, remarca Olaia Maneiro. No obstante, a lo largo de su carrera sí se han encontrado con aquellos que les proponían cantar en castellano “para llegar a más gente” o incluso quienes piensan que su música tendría mayor alcance si fueran un grupo de hombres y no de mujeres. “Nosotras no somos quién para decirles lo que tienen que pensar, cada uno que piense lo que quiera, pero creemos que es pensar en pobre”. “Es el típico pensamiento de ‘no quiero tener un Ferrari pero no quiero que mi vecina lo tenga’. Es un pensamiento que está muy implantado en la sociedad del odio y del autoodio”, lamenta Tarrío. “Nos encantaría que cada uno pudiera disfrutar de su lengua, que es algo que enriquece a un país, un país que tiene tantas lenguas y dialectos”, agrega.

Sin embargo, ven “muy esperanzador” la falta de comentarios negativos frente a Terra. “Hay orgullo, pero tanto del norte como del sur”.

“La acogida está siendo increíblemente buena”, remarcan. Con este impulso, afrontan un 2022 marcado por su nuevo disco, que saldrá en los próximos meses; una nueva gira con un directo “muy diferente al del año pasado” y con la incertidumbre de si llegarán o no a Turín.

“Y es que, comentan las Tanxugueiras, cada año que pasa desde que se embarcaron en su carrera “triplica las expectativas”. “Cada año parecen 20 años en la vida de una persona normal”, bromean. En este caso, el nuevo año viene marcado por la “aventura” del Benidorm Fest, pero luego “Tanxugueiras continúa y más fuertes que nunca”.

Lo que sí se mantiene es la esencia del grupo: “Nosotras somos pandereteiras y seguiremos siendo pandereteiras hasta que acabe Tanxugueiras”. De hecho, seguirán incorporando una parte de música tradicional en sus conciertos aunque saquen canciones nuevas.

A esta defensa de la música tradicional, se suma la reivindicación del mundo rural: “Somos personas del rural, de aldea”, aseguran para acabar.