Tanxugueiras, protagonistas dun especial na noite de TVG

Santiago. Televisión de Galicia (TVG) dedica esta noite o especial O asombroso caso das Tanxugueiras a coñecer, polo miúdo, que hai tras o fenómeno musical do momento: Tanxugueiras. O trío de pandeireteiras galegas, que forman Aida Tarrío e as irmás Olaia e Sabela Maneiro, malia formar grupo hai escasos 6 anos, ten tras de si unha intensa traxectoria no mundo da música.

O asombroso caso das Tanxugueiras analizará, pois, o éxito da súa música, que fusiona o folclore galego coa electrónica e onde a forza das súas voces se mestura cunha contundente percusión.

No transcurso deste especial, os espectadores poderán ver imaxes das pandeireteiras de pequenas e descubrirase, como xa desde nenas, tiveron sempre unha forte relación coa música.

A través de entrevistas e actuacións musicais, coñeceranse curiosidades da súa biografía e da súa carreira artística, como que dúas delas son xemelgas, a súa actuación coa Real Filharmonía de Galicia, o seu papel como entrevistadoras durante o confinamento ou sobre como se fixeron famosas cantando en castelán, entre outras moitas.

No programa, que conta coa narración de Víctor Fábregas, descubriranse todas estas anécdotas e coñecerase como foi evolucionando a súa música. Desde os comezos máis ligados á música tradicional ata os últimos temas onde fusionan as coplas tradicionais cos sons e estilos musicais máis actuais.

A audiencia verá tamén a intensa actividade que mantiveron durante o confinamento, tanto a través de conversas virtuais como creando novos temas e algunhas das colaboracións que fixeron máis sorprendentes.

Os galegos comezaron o ano coas Tanxugueiras, escoitando as cancións das que todo o mundo fala mentres xantaban as uvas, así que o 2022 empezou en Galicia con toda a forza, a enerxía e a ilusión do grupo que está protagonizando todo un pequeno fenómeno social ao conseguir que a música galega soe en todo o mundo.

O asombroso caso das Tanxugueiras abraiará os seguidores da Galega coa historia destas tres mulleres que, en poucos anos medran no eido da música en galego.

Por outra banda, falando tamén de cultura pero xa na grella da TVG do luns, o programa Zigzag entrevista no estudio a Evaristo Calvo e Luís Iglesia, actores no elenco de A Peste, a primeira produción de 2022 do Centro Dramático Galego, unha peza inspirada na novela homónima de Albert Camus, que aborda de xeito metafórico as grandes pragas causadas polo ser humano e reflexiona sobre o comportamento individual e social en situacións de crise. Con dramaturxia e dirección de Cándido Pazó, conta cun dos elencos máis numerosos dos últimos anos, composto por 15 intérpretes.

O espazo da G2 ofrecerá tamén unha reportaxe sobre o documental Beiras, vivir dos veces, dos irmáns Coira e Gaspar Broullón, que parten dos lugares, das imaxes e das experiencias que mellor identifican a vida do economista e político galego e tamén de horas de conversación con el.

Ademais, neste Zigzag falarán da participación galega no Festival Internacional de Curtametraxes de Clermont-Ferrand,, o certame galo do eido audiovisual que agora volve celebrarse de xeito presencial na cidade francesa ata o vindeiro 5 de febreiro.