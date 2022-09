¿Te cuesta decir “no”?

Cuando eres capaz de decir “no”, te conviertes en una persona asertiva.

El asertividad no es un “rasgo” de personalidad, es una manera de comportarse. Es la habilidad de expresar lo que uno siente, piensa o desea de una manera sincera, directa y respetando los deseos del otro. El asertividad incluye todas las formas del lenguaje, verbal y no verbal, como la mirada, la postura...

¿Cómo reconocer a una persona asertiva?

Una persona asertiva es una buena persona, segura, espontánea, que habla con fluidez y es capaz de pedir, negarse, rechazar sin sentirse culpable por ello. Sabe expresar su opinión, pedir favores y reacciona correctamente ante las críticas, expresa quejas, así como dar y recibir cumplidos.

En algún momento, todos somos tímidos, y nos hemos sentido a veces, incapaces de afrontar determinadas situaciones.

La persona asertiva tiene derecho a cometer errores, e intentar cambiar lo que no le gusta. Mira a la gente de frente y a los ojos, expresa sentimientos, tanto positivos como negativos. Cree en sus derechos y luchan por ellos.

Todo ser humano tiene derecho a decir lo que piensa, lo que siente y a ser simplemente quien es.

¿Por qué se cae en la NO ASERTIVIDAD?

Nadie nace asertivo o “no asertivo”. Los padres, profesores entre otros influyen en ello. A muchas personas se les ha reprimido en exceso, impidiendo expresar sus sentimientos: ¡no llores, que los hombres no lloran!...

Pretender complacer a todo el mundo es una misión imposible. Cuando buscan la aprobación de los demás para sentirse bien o cuando piensan que los van a querer más por no enfadarse y siempre decir si, son solo algunas de las creencias erróneas aprendidas. Esta necesidad de agradar a todo el mundo, genera dependencia y miedo.

¿Cómo es una persona No asertiva?

Es una persona tímida, muy insegura, se bloquea con facilidad, su tono de voz es bajo, la mirada baja, no sabe que responder ante una situación que no domina, se queda en blanco, se sonroja, intenta por todos los medios agradar a los demás, etc., Pensar cosas como: no me valoran, no me creen, no me respetan, no me quieren...tendrá repercusiones en su autoestima.

¿Se puede aprender a ser asertivo?

La No asertividad se puede tratar a través de técnicas psicoterapéuticas, aunque para ello es necesario aprender a expresar los sentimientos y deseos, a elegir en cada momento lo qué uno quiere ser, hacer o decir.

Es recomendable premiarse cada vez que uno es capaz de decir “NO”, eso animará a seguir diciéndolo.

Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com Estaré encantada de poder ayudarte.