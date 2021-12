cuando pasas estos días de fiesta en el hospital y escuchas a un enfermo decir: “Esta ha sido una de las mejores Navidades desde hace mucho tiempo”, te quedas sorprendido.

Supe después que ese enfermo vivía solo. Se había quedado viudo y no tenía hijos. Se había adaptado bien a vivir solo, pero últimamente decía sentirse muy solo.

La palabra soledad proviene del latín solitas, el cual hace referencia a la carencia o falta de compañía. Sin embargo, a veces la falta de compañía puede deberse a una decisión personal, otras, al fallecimiento de tu pareja etc.

Pero la soledad no es siempre mala. Hay momentos de soledad es los que el cerebro recupera la capacidad de atención y creatividad. De vez en cuando, necesitamos momentos a solas para mirar a nuestro interior, para crecer y reforzar la confianza en nosotros mismos. Pero esto no siempre es posible cuando estamos rodeados de gente.

Por otra parte, estar solo, no es lo mismo que sentirte solo. Cuando te sientes solo, te invade una sensación de tristeza difícil de explicar. Nada te motiva y, a largo plazo afecta a tu salud mental y puede provocarte depresión.

Por otra parte, no puedes evitar, a veces, sentirte solo, pero son tus pensamientos negativos los que potencian que te sientas mal. La buena noticia es que puedes cambiarlos.

Pero ¿Qué puedes hacer si te sientes solo?

Buscar el origen del problema porque muchas veces se buscan soluciones cuando lo prioritario es localizar el problema raíz. Te pongo un ejemplo: La causa no es me siento solo porque no tengo pareja. Mas bien, la pregunta sería ¿Por qué no tener pareja me hace sentir solo? Cuando respondas, vuelve a preguntar ¿Por qué....?

Acepta tus sentimientos. No luches contra lo que sientes, acéptalo. Aquellos pensamientos negativos que quieres evitar se volverán cada vez más fuertes.

Recuerda: “lo que resistes, persiste” .

Comparte lo que sientes con un amigo, eso aliviará tu soledad

Haz ejercicio físico. Con treinta minutos y tres días a la semana es suficiente para aumentar tus endorfinas, las hormonas del bienestar

Medita. Con quince minutos al día durante ocho semanas conseguirás reducir los pensamientos negativos asociados a la soledad.

Se generoso con los demás. El simple hecho de dar te hace sentir más feliz.

Adopta a un perro. Estudios de Butz et al 2012, afirman que acariciar a tu perro durante veinte minutos es suficiente para aumentar un 10 % los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad.

Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.