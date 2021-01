Algunos consejos para seguir estas próximas horas

coches. La Guardia Civil y los aparejadores recomiendan, cuando deje de nevar, quitar la nieve acumulada en los balcones antes de que se convierta en hielo por las noches con la bajada de la temperatura. Además, advierten de que algunos balcones o terrazas, según el diseño de su arquitectura, podrían tener problemas para soportar tanto peso. No obstante, según el Código Técnico de Edificación la sobrecarga de nieve para zonas por debajo de 1.000 metros es de 100 kg/m2; tendría que haber más de 80 centímetros de nieve “para empezar a preocuparse”.

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España también advierte del riesgo de las piscinas portátiles colocadas en terrazas, porque pueden suponer grandes cargas en estas infraestructuras. Se aconseja limpiar de nieve las cornisas, voladizos y aparatos anclados a la fachada (aparatos de aire acondicionado) para garantizar la seguridad de las personas y se recomienda recurrir a profesionales cualificados para comprobar y evaluar el estado real de las edificaciones.

Los expertos también recuerdan la conveniencia de abrir caminos de acceso a los garajes, despejando la nieve con una pala y echando sal sobre la superficie limpiada. Si el coche está aparcado en la calle, retirar la nieve ahora que está blanda porque cuando se congele, se pondrá dura y será más complicado retirarla. Si se está atrapado, se pide permanecer dentro de los coches, conectar la calefacción y dejar entreabierta una ventanilla para favorecer la renovación del aire.

Si no tenemos experiencia en conducción con estas condiciones climatológica, mejor detenerse en las zonas habilitadas para ellos con las luces de cruces encendidas, según Cruz Roja. El consejo es evitar salir de casa si no es necesario y si es obligado hacerlo, abrigarse bien con ropa y calzado adecuados. Intentar no acercarse a zonas donde hay riesgo de desprendimiento y recordar que además de nieve se pueden formar placas de hielo en tejados y árboles. Mantener cargada la batería del móvil y no usar el vehículo propio sin cadenas o neumático adecuado. efe