Televisión de Galicia emite hoxe a película ‘The Way’, inspirada na Ruta Xacobea

Santiago. Este luns á noite, a ficción galega volve ser protagonista da programación da Televisión de Galicia, coa emisión da longametraxe The Way, película con selo galego e incluída no ciclo Quero ver unha peli contigo.

A longametraxe conta coa participación da canle pública galega, e foi dirixida por Emilio Estévez e co seu pai, Martin Sheen, como protagonista. A cintaa é un sentido tributo ás raíces galegas da popular saga artística, asentada nos Estados Unidos.

The Way é a cuarta película de Emilio Estévez como director e guionista. Nela, o director trata de abordar a última oportunidade dun pai para coñecer a seu fillo a través da súa viaxe persoal percorrendo o Camiño de Santiago.

A presentadora de A revista, Iria Soengas, conversará hoxe no estudio con Cristina Fernández, técnica investigadora do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, sobre as medidas e liñas de traballo que levarán a cabo as comunidades de montes para recuperar as zonas afectadas polos incendios forestais este verán.

Nunha conversa con Nina Villasuso, farmacéutica en Mugardos e voceira do COFC Farmacéutico, o programa interesarase polo novo decreto da Xunta arredor da dispensación nas farmacias galegas de medicamentos á cidadanía, con sistemas personalizados de dosificación a pacientes que o soliciten, para mellorar o seguimento e adherencia aos tratamentos.

O espazo seguirá falando sobre a nosa saúde co psiquiatra Juan Carlos Díaz, en concreto, sobre factores que afectan a unha mala calidade do soño e o descanso e favorecen a fatiga ao longo da xornada. O especialista achegará consellos para espertar cada día con enerxías renovadas.

E achegará a axenda cultural dos vindeiros días, a cargo de María Solar. redacción