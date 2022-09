“Tenemos un gran producto, pero Velca es una empresa que se basa en las personas”

Para quien todavía no te conozca... ¿Cómo se define Emilio Froján?

Caldense de 31 años. Muy familiar, tranquilo y con ganas de cambiar las cosas. Tengo que recalcar que aunque todo el mundo piense que soy ingeniero, realmente estudié Ciencias Políticas. Todo lo que he aprendido para emprender ha sido de forma autodidacta.

¿Cómo ha evolucionado el mundo del transporte en las grandes ciudades durante los últimos 20 años?

Restricciones progresivas al tráfico de combustión. Cada año serán más duras. No tengo dudas de que en 2025 encender un coche de combustión en el centro de una ciudad será como encender un cigarro en un avión.

En Velca empleáis el “slogan: Fuck Fossil Fuel” para concienciar sobre la importancia de cuidar las emisiones al planeta. ¿Cuándo estimas que dejaremos de utilizar vehículos de gasolina y pasaremos a 100% eléctricos?

En europa en 2035 dejarán de matricularse coches nuevos que emitan sustancias contaminantes y para 2050 tampoco podrá circular ningún coche que emita CO2.

¿Cómo y cuándo surge Velca, la compañía de motos eléctricas que diriges?

Empiezo a desarrollarlo a finales de verano de 2019 mientras trabajaba para una empresa de patinetes eléctricos. Cuando volví a España con un primer plan de negocio se lo presenté a mis empleados de confianza y juntos montamos velca.

¿Cómo te imaginas Velca dentro de cinco años? ¿Y en diez?

Me la imagino como la primera marca de motos eléctricas en Europa. Dentro de 10 años me la imagino también con gran presencia fuera de Europa. Al final lo que me gustaría sería que siempre que saliese a la calle me encontrase una velca.

¿Qué diferencia a Velca con respecto a otras marcas de motos eléctricas?

Tenemos un gran producto pero esta empresa se basa en las personas. No conozco mejor talento que el que tenemos aquí dentro.

Suena con mucha fuerza la idea de que Velca establezca aquí, en Galicia, parte importante de su producción. ¿Crees que la administración hará un esfuerzo para que eso sea posible?

Estamos trabajando en ello y a día de hoy la predisposición es muy positiva. Hemos iniciado los trámites y a nivel interno estamos desarrollando el mejor proyecto para Galicia posible. No tengo dudas de que si todos ponemos de nuestra parte tendremos un centro de producción en Galicia en 2023.

En líneas generales... ¿Qué crees que podrían hacer distinto las administraciones públicas para potenciar el talento que tenemos aquí, en Galicia, para evitar el éxodo de trabajadores a otras comunidades/páises?

Generar oportunidades de alto valor añadido. Galicia es la región que más talento exporta en España. Se van porque el talento gallego es ambicioso y poco conformista. El talento tienen que crecer y desarrollarse. Tenemos que crear estas oportunidades de desarrollo en Galicia.

Habéis recibido en apenas un par de años prácticamente todos los premios que una “startup” puede obtener. ¿Qué se siente logrando tanto en tan poco tiempo?

Es un honor y un orgullo para el equipo pero al final del día el verdadero premio es sentir el apoyo del entorno más cercano.

Este mes os jugáis no sólo un título, sino un millón de dólares en la “Startup World Cup”. ¿Cómo se presenta esta oportunidad? ¿Os veis con opciones de llevaros el primer puesto o la dura competencia y no ser una empresa estadounidense hacen complicado llevarse el premio?

Siempre es complicado competir contra los emprendedores estadounidenses y asiáticos. Son francamente buenos pero creo realmente que si llegamos a la final del día 30 de Septiembre puede pasar cualquier cosa.

¿Si pudieras cumplir un sueño hoy mismo, cuál sería?

Inaugurar la planta de producción de Velca en Galicia.

¿A qué dedicas el poco tiempo de ocio del que dispones? ¿Algún deporte o hobby?

Mis hobbies son bastante aburridos (jaja). Me gusta mucho escribir, he empezado varios libros pero no he terminado ninguno. Además, escribo para algunas revistas de emprendimiento. Me encanta dar clase, soy profesor en tres Escuelas de Negocios. Me ayuda a ordenarme conceptos y devolver a la sociedad lo que me ha dado. Podría decir que el gimnasio pero para que negarlo, voy por obligación.

De no ser emprendedor... ¿a qué profesión te gustaría dedicarte?

Hace seis años tuve que elegir entre la política y el emprendimiento. Identifiqué que el emprendimiento era una herramienta de cambio más honesta y eficaz que la política. Sin embargo a día de hoy si no pudiese ser emprendedor le daría una segunda oportunidad a la política.

Y la pregunta que te habrán hecho una y mil veces... tres consejos para emprender que le darías a un recién licenciado

Que vaya por la vida haciendo muchos favores y tenga una gran vocación de servicio. Cuando emprenda necesitará que le hagan favores y al final solo recoge el que ha sembrado.

Que aprenda de marketing digital y lean startup y que amplíe y desarrolle su capital relacional.

Ya para finalizar y en plan telegráfico...

¿Un lugar? Caldas de Reis.

¿Un libro? El Monje que vendió

su Ferrari .

¿Un lema? “Fuck Fossil Fuel”