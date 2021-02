Teófilo Edicións publica a cociña de Toñi Vicente

gastronomía. Con prólogo de Juan María Arzak e baixo o título Toñi Vicente, a miña cociña a editorial compostelá ven de sacar do prelo o libro dunha muller pioneira da nova cociña galega que viviu desde nena entre fogóns no restaurante familiar casa Edelmiro en Ponte do Miño, na súa poboación natal de Tomiño, rexentado polos seus pais.

Durante anos Toñi encabezou a vangarda da cociña galega, acadando múltiples distincións entre as que destaca a estrela Michelín para o seu restaurante Síbaris de Vigo, a primeira outorgada a un restaurante en Galicia que anos despois revalidaría para o establecementoToñi Vicente de Santiago (a primeira que se concede a un restaurante de Compostela), e o Premio Nacional de Gastronomía en 1997, entre outros.

É este libro a materialización dun soño de Toñi Vicente que cumpre, agora xa retirada, o desexo de transmitir o amor pola cociña en armonía ente a tradición e a vangarda. Revela Toñi na súa reflexión que debe todo aos seus pais, á curiosidade, ao esforzo, á lectura, á necesidade de gañar o pan e ao feito de terse comprometido firmemente co seu traballo.

Un libro que recolle a súas receitas máis coñecidas que nos recordan outros tempos. Inesquecible a pegada que nos deixou a cociñeira sofisticada que xamais abandonou a nosa cociña tradicional. ECG