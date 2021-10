Teófilo Edicións ven de editar a coidada obra

ESTREAS. A coñecida editorial compostelá Teófilo Edicións ven de editar a obra Os Vikingos en Galicia (galego, castelán, inglés) un libro de Eduardo Morales Romero, licenciado en Xeografía e Historia, arqueólogo, e chanceller durante 40 anos da embaixada de España en Dinamarca. O autor é un recoñecido especialista na historia dos vikingos. As páxinas deste coidado volumen reflicten a historia dos vikingos, os barcos e a arte da nevegación en Escandinavia, os ataques vikingos a Galicia, as derradeiras incursións etc. E pon de manifesto a importancia que durante séculos tivo Galicia na Península Ibérica e no norte de Europa.

“Este proxecto é unha aposta persoal do Alcalde de Catoira, Alberto García García co obxectivo de que as xeracións actuais e futuras teñan un coñecementeo do papel de Catoira na historia”, sinalan na nota de prensa difundida pola editorial compostelá Teófilo Edicións. É unha publicación que da a coñecer as relacións durante a Idade Media entre Galicia e os países escandinavos. A proxección dunha Galicia que durante séculos foi a parte máis coñecida da Península Ibérica no Norte de Europa. Por eso mesmo, Os Vikingos en Galicia poden ser un dos mellores libros deste 2021. ecg