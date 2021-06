Terrazeo esperando un avión y escapadas con jacuzzi

Como era previsible, fue levantar los cierres perimetrales, acabar con el toque de queda y relajar un poco las medidas, y ponernos a hacer como locos mochilas y maletas para cambiar de aires. Personalmente, a mí me faltó tiempo para trastear en Internet haciendo todas las combinaciones posibles de viajes habidos y por haber, y comprobar, que aunque el tráfico aéreo ha crecido, todavía nos queda un rato y medio para normalizar la situación.

De momento, con los datos de búsquedas y contratación en la mano, se siguen imponiendo las escapadas a sitios cercanos, preferiblemente dentro de la Comunidad, y al parecer, con el relax y el bienestar como objetivo, lo que a decir verdad, me resulta de lo más sorprendente.

Más que nada porque a mí, que arrastro una fátiga pandémica de manual, supongo que como la mayoría de los humanos, lo que menos me apetece es justo eso. Demasiado tiempo ya de planes caseros y paseos por los parques como única alternativa de ocio. Vamos, que lo del contacto con la naturaleza me está saturando un poquito. Y me gusta, vaya, pero como que a estas alturas ya me apetecen más los vinos, los pubs, las discotecas, los conciertos, las fiestas y todo lo que tenga que ver con el ruido y el contacto social. Yo ahora mismo soy como la del chiste que circulaba hace tiempo en la red: “a todos los que me empujábais en la barra del bar y me dabais codazos... ¡os echo de menos!”.

Después de meses de ver tanta zapatilla por la calle y tanta publicidad de yoga online, me sorprende que la demanda por las escapadas wellness haya subido tanto que el sector se hubiese tenido que plantear seriamente desarrollar este tipo de planes para satisfacer ese deseo constante de los viajeros de desconectar.

Y atención al dato, las dos tendencias estrella para esta temporada, son las escapadas con masaje, cuya venta se ha incrementado un 19% con respecto al año pasado, y las que incluyen jacuzzi en la habitación, que se ha disparado hasta el 54% tras el confinamiento.

LA CUESTIÓN, EN CUALQUIER CASO, ES QUE LOS BUSCADORES DE VUELOS Y HOTELES están que echan humo, y Ryanair vuelve a ser la aerolínea más grande de Europa, operando hace tan solo unos días, más de 1.000 vuelos por primera vez desde enero, algunos de ellos desde Santiago, como los directos a Fráncfort, Londres y Milán, que recuperará mañana; dominando ya de nuevo los cielos europeos y habiendo aumentado su programación un 209 por ciento en un par de semanas.

Aunque había arrancado su desescalada tras la última oleada de forma lenta, parece que la compañía irlandesa se ha puesto las pilas. Y no solo ella, Eurocontrol pronostica que los actuales escenarios de tráfico muestran cierta recuperación este año, y que 2021 probablemente será el 50% del tráfico de 2019, aunque dependerá en gran medida de las restricciones estatales.

Y EN MEDIO DE TODAS ESTAS NOTICIAS AÉREAS, resulta que el aeropuerto de Lavacolla, que dirige Ricardo López Navarro, también da otra, la construcción de una terraza al aire libre con vistas a la pista de vuelos, y que previsiblemente se podrá estrenar la próxima primavera.

Se atenderá así, por lo visto, una de las principales demandas de los usuarios del aeropuerto compostelano, que digo yo que no lo deben de usar tan a menudo, porque si no con lo pega el aire y lo que bajan los termómetros en la zona, pedirían antes otras cosas que una solana.

La construcción, que incluye zona cubierta, menos mal, y que estoy segura de que quedará estupenda, se enmarca en el plan de calidad del aeropuerto para satisfacer a los pasajeros, los mismos que en las encuestas piden terraza exterior y más zonas de descanso y de trabajo, que dicho así, yo ya no sé si van para coger un vuelo o hacerse una jornada de oficina.

A mí que me perdonen los que piden todas esas cosas, que estarán muy bien, pero las instalaciones del aeropuerto tal y como están ahora, me valen de más. Lo que ya no me sirve tanto es que no haya una programación de vuelos que esté a la altura de lo que es una ciudad turística capital de Comunidad Autónoma, o que nunca haya habido y siga sin haber a estas alturas un bus lanzadera y unas conexiones decentes con otras ciudades. El resto, peccata minuta.