‘The Wire’ y otras series que entusiasman a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, expresidente del Gobierno y exdirigente de Unidas Podemos (UP) tras dimitir de todos sus cargos políticos, ha renovado la frase que encabeza su perfil en Twitter. Y hace gala de su pasión por las series de televisión, empleando este críptico diálogo de The Wire, que él ha puesto en inglés y se traduce como: “Si vienes a por el rey, será mejor que no falles”.

Es una frase dicha por Omar Little, un ladrón que vive entre sicarios dedicados al tráfico de drogas, hábitat donde emplea un código moral que le lleva a proteger a quienes están fuera de ese crudo negocio.

En una cuenta en Twitter seguida por 2,6 millones de usuarios, el 26 de febrero de 2016, Iglesias ya abundaba en su admiración por ese serial norteamericano producido por HBO entre 2002 y 2008: “Viendo The Wire por segunda vez; es la mejor serie de la historia. La ciudad protagonista, el poder como relación...”, escribía sobre una trama policial ideada por David Simon, periodista reconvertido en guionista de parte de la mejor televisión estadounidense del siglo XXI (Treme, The Plot Against America), que ahí narra las tensiones políticas, sociales, policiales y periodísticas de la deprimida ciudad de Baltimore.

Poco después, el 13 de julio, Iglesias ponía en dicha plataforma una foto de Gomorra añadiendo: “Acabada la II temporada. Es una verdadera maravilla de serie. Al nivel de The Wire”, señalaba sobre esa producción italiana de Sky basada en el libro del mismo nombre, donde el escritor Roberto Saviano retrata los violentos clanes del norte de Napoles.

Otra prueba de hasta qué punto la narrativa audiovisual seriada está entre sus gustos predilectos la tuvimos en 2015 cuando le regaló len dvd Juego de Tronos’(HBO) al rey Felipe VI. Y el 8 de agosto de ese año, piropeaba otra ficción americana sobre las tensiones del poder: “Acabada la tercera temporada de House of Cards... Me encanta”.

Aludía ahí a la versión emitida por Netflix ya que la original es obra de la BBC, que la ofreció como una miniserie.

En una entrevista publicada por el diario astur El Comercio el 8 de abril de 2018, Pablo Iglesias revelaba que de niño fue fan de la serie de dibujos animados Dragones y mazmorras. Y en fechas más recientes, tuiteaba su entusiasmo hace unos meses ante una producción de ATresMedia: “Anoche acabé de ver Veneno. Te hace llorar, reír, recordar, empatizar pero, sobre todo, te hace comprender el salvaje dolor que se ha infringido y se infringe a las personas trans, simplemente por ser ellas mismas. Ojalá mucha gente joven vea la serie #DespatologizacionTrans”.

Desde el pasado 4 de mayo, día de las elecciones en la Comunidad de Madrid, el Twitter de Iglesias no habla ni de televisión ni de otros temas.

En una cuenta con más de dos millones de seguidores, resta saber ahora cuando llegarán los nuevos tuits de Pablo Iglesias y en qué medida hablarán de algo más que series. Estén atentos a su móvil y tablet, las narrativas de la realidad y ficción no paran de entrecruzarse.

A todo esto, resulta llamativo que salvo casos puntuales como Vota a Juan (recomendable comedia de HBO protagonizada por dos enormes actores: Javier Cámara y la gallega María Pujalte), apenas haya series españolas que aborden nuestra política, quizá se deba a la incapacidad de los guionistas por mejorar las intrigas que nos ofrece la realidad para bien y para mal. Eso sí, material no les falta.