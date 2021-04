Todos queremos saír, pero é tempo de agardar dentro das nosas casas

Os meses de encerro derivados da situación de pandemia mundial foron duros para todos, especialmente para as crianzas. Conscientes desta situación, María Canosa (Cee, 1978) e Andrea Estévez, baixo o selo de Edicións Embora, conxugaron texto e imaxe respectivamente para ensinar ás máis pequenas a importancia de quedar na casa durante as etapas máis duras do confinamento. Unha lección moi necesaria ante unha situación excepcional, pois a obra tamén pretende ensinar aos nenos e nenas como lidar co estrés e a ansiedade froitos do encerro.

Para dar conta desta ensinanza, as autoras fan uso da metáfora e preséntannos aos paxaros como sinónimo da liberdade, pero tamén da espera. Estas fermosas imaxes mentais son materializadas no álbum mediante os debuxos, e desta forma, introdúcennos na cuestión do anhelo dos tempos nos que podiamos movernos con liberdade a través da representación gráfica de paxariños que voan libremente, ao mesmo tempo que se nos advirte de que debemos imitar o seu comportamento cando, mentres non aprenden, a voar teñen que agardar no niño.

Nun comezo, a protagonista desta historia non é capaz de aceptar a situación, móvea a ansiedade e o aburrimento, pero acaba comprendendo que, ao igual que un paxariño en certos momentos, non é hora de botar as ás para correr e brincar. Así é todo o momento de saír volve chegar, e a protagonista, armada coa nova equipaxe, pode saír de novo á rúa, porque “todos merecemos ser libres e voar coma paxariños”. Pero danos unha advertencia final, “todos temos que vestir o traxe do paxariño”, para poder saír temos que coidar das nosas ás lavando ben as mans e preparar o noso peteiro incluíndo na nosa vestimenta a máscara. Unha necesaria e bonita lección para ensinarlles aos máis cativos a necesidade da responsabilidade colectiva en tempos de crise.

lgilrod@cirp.gal