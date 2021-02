“Todos somos un poco como la reina dragón de Juego de Tronos”

En todas las empresas sabemos que existe el compañero o el superior que es mala persona y, en consecuencia, un ser mediocre, que vive en una completa amargura. Trabajar así es dañino y tóxico... y eso puede afectar al rendimiento. ¿Cómo lidiar con esta gentuza?

El término buena persona o mala persona no deja de ser algo completamente subjetivo. Estoy seguro de que esos demonios del mal en su casa, con su familia, son gente querida y gente apreciada. Su problema y nuestro problema aparece en el momento en el que adquieren un comportamiento en el trabajo que acaba por estropear cualquier buen ambiente que pueda haber o haber habido. Es entonces cuando sacan ese lado demoníaco que todos tenemos pero que ellos por alguna extraña razón exageran hasta el punto de hacer la convivencia con ellos prácticamente imposible.

Creo que el principal punto de partida para poder lidiar con este tipo de personas es simplemente aceptar que son así. Muchas veces ni son conscientes de la imagen que el resto del mundo tiene de ellos porque para su ética personal ellos consideran que lo están haciendo estupendamente. Eso no quiere decir que nos callemos la boca cuando uno de estos demonios intenten hacernos la vida imposible. Es, simplemente, comprender que tienen una historia personal que no conocemos y que les está llevando a comportarse de ese modo. No es ni mucho menos justificarlos porque cuando alguien se comporta de manera hiriente con quien sea, nunca tiene justificación, pero sí entender que les puede llevar a comportarse así. De ese modo el cómo reacciones ante ellos ya va a ser una decisión tuya meditada y analizada, no visceral, una vez que tienes toda la información.

Además, son personas solitarias que normalmente tienen un puesto directivo o intermedio, y que deben hacer un grupúsculo de ‘protegidos’ porque si no, estarían muy debilitados. Empatizar no es algo sencillo.

Empatizar nunca es sencillo. Nos cuesta un huevo hacerlo con nuestra familia o amigos y no te quiero contar con una persona que te cae mal o que no entiendes el porqué de su comportamiento.

Para poder empatizar de verdad con alguien tienes que ponerte, como se dice vulgarmente, en sus zapatos y eso requiere de una capacidad de análisis importante. Porque tienes que dejar a un lado tus emociones personales hacia él y centrarte en un punto de vista más objetivo. Esta persona tiene una historia y esa historia no la conoces por mucho que creas que sí. Además, normalmente, sólo nos centramos en esos aspectos negativos y chungos que pensamos que le caracterizan y pasamos por alto esas otras características más sociales y positivas que seguro tiene. Todos somos un poco como Daenerys de la Tormenta, la reina dragón de Juego de Tronos. Podemos ser absolutamente adorables o unos hijos de puta del 15 en cuanto nos tocan un poco las narices. Estoy de acuerdo con que suelen ser personas solitarias y un poco dadas a relacionarse con los demás fruto de vivir en una inseguridad constante y no sentirse aceptados por el resto. Tiene su sentido.

Para mí, lo ideal es ignorarlos, siempre que sea posible. ¿Pero y si tienes que rendirles cuentas?

Creo que a nadie nos gustan los enfrentamientos. y cuando te tienes que enfrentar encima con una persona que te toca las narices, sabes en tu fuero interno que vas a saltar como una ballesta en el momento en el que te diga la mínima tontería. Ser consciente de lo que sentimos en cada momento es fundamental para poder tener el control de nuestra parte emocional y que no sean nuestras emociones las que nos controlen. Porque cuando esto sucede, normalmente los resultados nos gustan más bien poco. Estar delante de alguien que consideras un tonto a las 3 y que encima no deja de tocarte la moral requiere de un autocontrol importante que normalmente pasamos por alto. Considero que el secreto está en la asertividad a la hora de comunicarte con alguien así. Entendemos a responder del mismo modo que nos hablan y quizá si fuéramos un poco más asertivos en la comunicación pese a que el mensaje que nos está llegando no nos guste un pelo, podríamos lidiar mejor con este tipo de personas. Mandarlos a la mierda es fácil pero conseguir que no te afecte lo que te esté diciendo y el cómo te lo esté diciendo ya es más complicado y depende exclusivamente de uno mismo. Piensa que al final el único perjudicado eres tú, ya que a él se la sopla.

A ver, una cosa es no congeniar con algún compañero, porque no es obligatorio, pero otra cosa es hacer daño, mentir e insultar solo para obtener beneficios y querer subir a costa de dejar cadáveres por el camino.

Muchos piensan que la única forma que hay para triunfar en la vida es a costa de los demás. Eso no deja de ser una elección personal que uno toma en un determinado momento de su vida porque a la hora de organizar sus prioridades pierde de vista el cómo pueden sentirse los demás o cómo pueden verse afectados por sus decisiones. Otros, en cambio, entendemos el triunfo cómo otra cosa, ya que nuestra escala de valores es completamente distinta. Pero si algo he comprobado en carne propia es que cada decisión que tomamos tiene una consecuencia equivalente a la intención que ponemos en ella. Igual los demás no somos capaces de ver las consecuencias, pero haberlas, hailas.

Pero bueno, no todo va a ser malo. Parece que el humor puede ayudar mucho, ¿verdad? ¿Nos pones algún ejemplo?

Todo lo que sea intentar desdramatizar una situación complicada siempre será positivo. Y no hay mejor manera que utilizar el humor para cualquier cosa, ya sea en el trabajo o en nuestra vida personal. En una parte del libro hablo de los estereotipos. Ver los posibles defectos del jefe o compañero y sacarles punta hasta la hilaridad resulta muy efectivo. Tampoco es plan utilizar esta herramienta como forma de burlarnos o reírnos de otros, pero sí se puede observar cómo esas características que pueden llegar a irritarnos, enfocándolas de otro modo, nos pueden hacer ver una situación que a priori podría ser una mierda como un momento en el que hasta nos hemos podido echar unas risas. Eso sí, hay que hilar muy fino para no terminar haciendo daño a otros, sea tu jefe que te cae mal, ese compañero que no soportas, o el kioskero del barrio que no te devuelve bien el cambio.

Entonces, si te echan una bronca injusta...

Lo primero que sentimos por dentro es que nos hierve la sangre. En ese momento centramos todos nuestros esfuerzos en que el megacabreo que se está gestando por dentro no se nos note en la cara y nos solemos morder la lengua con la esperanza de no saltarle al cuello, que es lo que realmente te apetece. Pero si consigues desdramatizar la situación desde un punto de vista algo cómico, cómo fijándote en esa espumilla blanca que se le queda en la comisura de los labios mientras a grito pelado te dice lo incompetente que eres, puedes plantearte si esa espuma será producto de que le mordió un perro y le contagió la rabia y que tal vez ese sea el motivo de esa mala leche que se gasta. Entonces, esa ebullición interna que llevas un rato intentando controlar, se puede ir disipando por sí sola.