‘Tolerancia cero’, de Radio 5, recibe el premio Periodismo

Madrid. El reportaje Cuando la violencia sufrida conduce a prisión, emitido en el programa Tolerancia cero de Radio 5, ha sido galardonado con el VII Premio de Periodismo contra la violencia de género ‘Fundación Aliados por la integración’ en la categoría de radio. El espacio que dirige Patricia Costa es pionero en abordar la violencia machista desde 2004 y se emite los viernes en la emisora todo noticias de RNE.

Cuando la violencia sufrida conduce a prisión, emitido el pasado mes de septiembre, tiene como protagonistas a Sheila, Davinia, Marisol e Isabel, internas en el Centro Penitenciario Madrid I-Mujeres, en Alcalá de Henares y participantes del programa Ser mujer. A lo largo del espacio se recalca que el 70% de las mujeres que acaban en la cárcel han sufrido algún tipo violencia que, en no pocas ocasiones, las conducen al delito y a pagar por él. Muchas, además de haberla sufrido en libertad, no se deshacen de ella cuando la pierden, porque los hijos e hijas se convierten entonces en arma arrojadiza por parte de las ex parejas. Ser mujer pretende que la historia no se repita, que recuperen la autoestima perdida, que aprendan a identificar una relación tóxica, y a poner nombre y apellido al maltrato sufrido.

El jurado ha reconocido además con una Mención Especial a María Aramendi, Esther Valverde, Alejandro Losada, Juan Martín, Nacho Vázquez, Laura Masegosa y Guillem Hidalgo; alumnos del Máster de RNE, por su trabajo Invisibles: La trata de ucranianas en España. En este documental tratan de averiguar por qué las mujeres de Europa del Este son históricamente reclamo de la industria sexual e investigar si en España las autoridades y organizaciones contra la trata actúan a tiempo para detectar y ayudar a las víctimas. Un camino que les obliga a sumergirse en la maraña judicial y política contra la trata y la prostitución en nuestro país.