Tostada con aceite, sí, pero no ‘in the morning’

Con estos tiempos locos que corren, verdad, con todo el mundo andando con prisas de un lado para otro –¡Zip-Zap-Zip!- el pan descascarillado se ha convertido para muchos de nosotros -los terráqueos- en un artículo de consumo de primerísima necesidad; tanto es así, que el grueso de las tropas está constantemente –e indolentemente- devorando pan blanco a cada rato: con el desayuno, a mediodía; pan con la comida, con la merendola, con la cena... y de tanto pan-pan, uno puede acabar más inflamado que un globo aerostático. Ojo, que digo todo esto porque el gluten consumido así, a espuertas, puede favorecer la inflamación “cosa mala”; y, ¿qué hay detrás de tooodas las enfermedades crónico-degenerativas?

Inflamación, compadre, inflamación. Algunos autores catastrofistas incluso llegan a afirmar que el pan (y de tal suerte, el gluten que contiene) es poco menos que el mismísimo Leviatán: tal es la insistencia del buen doctor David Perlmutter en su best seller Cerebro de pan; por no hablar de la proclama a los cuatro vientos que lanza el doctor William Davis en su éxito Sin trigo, gracias donde, en ambos casos por igual, se pone el grito en el cielo y mucho énfasis en señalar a un único culpable (no solo de los casos de obesidad, artritis o diabetes) sino de tooodas nuestras desgracias crónico-degenerativas. ¿Proclama final?: que el pan moderno, ese mismo del que nos atiborramos actualmente, se comporta en nuestro cuerpo –prácticamente- igual que como haría el azúcar blanquilla. Toma.

Hombre sí, yo también creo que el consumo desmedido de pan –sobre todo el pan blanco refinado- puede llegar a ser un incordio torticero para nuestra salud, e incluso puede llegar a mellarla y menoscabarla a pasos agigantados: no solo favoreciendo caries o sobrepeso, verdad, sino también acelerando una artritis reumática en curso; asentado una diabetes; disparando ese colesterol y triglicéridos por los aires; recrudeciendo un brote de psoriasis, rosácea o dermatitis seborreica... eso, sin contar con que el gluten consumido a cascoporro deja el intestino altamente permeable a las toxinas y a las partículas alimentarias, al volverlo en exceso poroso y convertirlo, a efectos de tales partículas, en una especie “de colador”. Eso sí, difiero en una cosa con respecto a los antecitados autores catastrofistas: pienso que, hombre, a la mayoría de la people no debería hacerle ningún tipo de daño comer un poquito de pan moreno todos los días pero, ojo-ojito, que debemos explicar ahora bien eso, del término “un poquito”.

Apúntese el dato: cada vez que comemos pan, inflamamos: con el pan molón (integral, masa madre, fermentación larga, etc.) inflamamos poco, y con el pan peleón (blanco refinado, barateiro, que a efectos prácticos se comporta como el azúcar) inflamamos mucho más... pero en cualquier caso, el intestino se inflama “un anaquiño”. Entonces, ¿por qué un tipo de pan, inflama más que el otro? Porque el refinado es hiperglucemiante, es decir, sus féculas entran en el torrente sanguíneo a la misma velocidad con la que lo haría el azúcar –MEK-MEK!-, y cuando eso pasa inflamamos; por el contrario, un pan integral bien fermentadito contiene mucha más fibra insoluble y antioxidantes que su contraparte refinada, lo que hará que sus almidones se absorban más despacio y por tanto contendrá mucho la inflamación. Digo más: el pan de pueblo –pan, pan de verdad- aquel que era oscuro y húmedo, que pesaba un quintal y olía que alimentaba, y además aguantaba varios días sin ponerse pocho... ese pan, digo, siempre ha estado presente en la vida cotidiana de nuestros ancestros, y todos ellos estaban delgados, sanos, felices, ¿a qué sí? Porque ese pan era auténtico, no la bazofia descascarillada que nos dispensan hoy en día al por mayor y que parece una “barra de gominola”, cuando ha dejado de estar caliente.

Yo propongo encarecidamente romper el círculo vicioso de la inflamación empezando el día con un desayuno “desinflamatorio”: revuelto de huevos al punto (ultra-antiinflamatorio, más aún si lleva especias como la cúrcuma o la cayena) con frutas tropicales ricas en enzimas proteolíticas (súper-antiinflamatorios naturales). Repito la jugada -no me canso aunque lleve 9 años vociferando lo mismo-: fuera tostada con el desayuno, fuera cereales y fuera papillas... ¡¡¡las papillas son para los bebés, compadre!!! Hola, desayuno desinflamatorio con huevecillos. Lo recalco muy en negrita porque quien empieza desayunando con gluten, sigue almorzando con gluten, merendando con gluten, cenando con gluten ¡y picoteando con gluten! ¿A qué sí? No me escurra usted el bulto, brother. Además, mi sentido arácnido –Piiiihh- siempre me ha chivado que este súper-desayuno es saciante, inmunoestimulante, hipoglucemiante, adelgazante, hipolipemiante y es anticancerígeno... si no le estoy diciendo que me lo mejore, iguálemelo, si tiene narices.

Dicho lo cual, pasemos a definir eso “un poquito de pan”, pero de una forma gráfica ¡porque una imagen vale más que mil palabras! Recuerde que la jugada está en la moderación (las dosis aproximadas aparecen detalladas en los pies de foto). Venga, un par de ejemplos entre papeo y cena:

NOTA: recordemos que nuestro doctor es el encargado de dar el visto bueno final, en todos estos asuntos del buen yantar, en función de cada caso particular y/o patologías subyacentes.