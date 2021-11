Tras 45 años juntos, Los Chunguitos se separan

MÚSICA El cantante José Salazar confirmó este viernes que se separa musicalmente de su hermano Juan, con quien formaba desde hace 45 años el grupo Los Chunguitos, y adelantó que cada uno irá en “solitario”.

Así lo explicó en un acto, según informa la revista Semana, en el que matizó que pese a esta separación no hay ningún problema.

“Son cosas que pasan, como han pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mío (...) La gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problema. Si hay que tomarse un café o comer lo hacemos, y no pasa nada”, dijo.

Contó que acaba de sacar su primer sencillo en solitario, La vida te sorprende, un trabajo que ya conoce su hermano Juan: “Me ha dicho que es muy bonito”.

Hacía tiempo que se dedicaban más a la faceta televisiva que musical. efe