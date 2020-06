Tres saltos de hoguera y el milenario oosouji japonés para librarse de lo chungo

Después de haber vivido ya unos cuantos festivos en el sofá y desde la ventana, al menos hemos podido disfrutar de San Juan en la calle, y la verdad es que se agradece. Al menos yo, porque es una de mis fiestas preferidas. Ha sido un tanto descafeinada, lo admito, con más sardiñadas que hogueras, por las lógicas restricciones de la nueva normalidad, pero al fin y al cabo ha sido una noche mágica de San Juan perfecta para recordar el solsticio de verano e invocar a los buenos espíritus y que se lleven lo malo, porque este año además, de cosas chungas vamos más que servidos.

Y reconozco que a mí, personalmente, me viene bien vivir días así para darme cuenta de que la vida sigue su curso, o más o menos, y que las cosas cambian y ya no son iguales, pero en su esencia sí están ahí. Están las ganas de juntarse, aunque sea con más separación, y están las ganas de reírse y celebrar, aunque sea tras las mascarillas. Y están también los que se afanan en buscar fórmulas que hagan más llevadera la etapa que nos toca vivir ahora. Como Lois Lópes, que tiene alma de prestidigitador y convirtió una vez más su Nave de Vidán en uno de los mejores escenarios posibles para celebrar San Xoán, fuegos artificiales incluídos, que pillaron por sorpresa a todos los que elegimos el eclético local para disfrutar de la noite meiga, incluído el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que andaba por allí, o a los de mi mesa, que acompasamos las primeras bombas de palenque con respingos en la silla.

A mí, lo reconozco, se me fue la mano subiendo los niveles de omega 3. Pero sin remordimientos, ¿eh? que ya vendrán tiempos de verduras detox y ensaladas de frutas. Aunque también confieso que me quedé con la espinita de no saltar tres veces una hoguera y hacer el consabido ritual de rigor a base de hierbas a remojo bajo la luna, y un lavado de cara en toda regla.

Así que a falta de espantar meigallos por el método tradicional celta, he decidido hacerme un oosouji, tradición milenaria japonesa de gran limpieza, para empezar el verano con buen pie, dejando atrás cargas físicas y mentales. Y es que aunque este ritual suele hacerse en Japón cada 28 de diciembre para expulsar cualquier mala influencia de nuestra vida, yo he decidido que mejor ahora que nunca, para no arrastrar lo malo del pasado a esta nueva fase. Y que sí, que ya sé que acabamos con las fases y eso, pero yo me niego a utilizar la palabra normalidad para lo que estoy viviendo, y casi mejor me la reservo para cuando tenga una vacuna, tire las mascarillas y abrace y bese como una loca.

Total, que le voy a dar duro al oosouji para hacer una buena limpieza física y mental, poniendo todo en orden como si fuese la mismísima Marie Kondo o el gurú Francine Jay.

Y ya de paso, tomar conciencia y asumir que estamos en una nueva etapa en la que a algunos les toca reinventarse y al resto apoyar sus propuestas.

COMO LOS CONCIERTOS QUE SE CELEBRARON DÍAS ATRÁS EN LA CIDADE DA CULTURA por el Día Europeo da Música, con aforo completo, aunque den la sensación de estar vacíos, y como el que ofrecerá la Orquestra La Oca Band el próximo día 27 en Sanxenxo, donde presentarán su show espectáculo A historia da verbena, una actuación piloto en Galicia, cuya respuesta del público espero que cumpla de largo todas sus expectativas.

Un recorrido musical por la historia de los últimos cien años de la música, acompañada de imágenes ilustrativas, baile y anécdotas a cargo de nueve multi-instrumentistas, en un show con que la orquesta pretende conservar este tipo de industria cultural y lúdica, y ayudar a la supervivencia de un sector que este verano lo tiene más complicado que nunca.

Será con aforo limitado para público sentado con distancia de seguridad en recinto acotado, todas las garantías sanitarias y protocolos vigentes, uso obligatorio de mascarilla y entrada con reserva anticipada a través de whatsapp. Que ya casi compensa apuntarlo y aprenderlo, por cierto, porque será la regla de oro para la mayoría de los conciertos de los próximos meses.

Y CREO QUE LAS NORMAS HACEN QUE TODO SE PERCIBA UN POCO ‘DESABORÍO’. Pero valoro muchísimo esta y todas las iniciativas del mundo que nacen para que la vida pueda disfrutarse al máximo y ayuden a la supervivencia de los distintos sectores.

También me quito el sombrero ante las personas que muestran su cara más solidaria en momentos de necesidad, como los artífices de la campaña #NoNosRendiremos, que trata de conseguir fondos para el programa de Tarjetas de ayuda solidaria que Acción contra el Hambre en España desarrolla en diez comunidades autónomas, conscientes de que el covid-19 podría dejar a más de seis millones de personas en situación de exclusión social, tras haber provocado hasta ahora la pérdida de 760.000 empleos.

Utilizando la imagen de personajes conocidos como Alejandro Sanz, Antonio Resines, Carlos Jean, Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr, Fernando Alonso, Fernando Tejero, Joana Lemos, José Coronado, Miguel Induráin, Niko Shera, Quique Dacosta, Susi Díaz o Sergio Llull, la campaña ha sido ideada por la Fundación LAPS, que preside Lapo Elkann, y ha conseguido recaudar más de un millón de euros y más de 150 toneladas de alimentos en Italia y Portugal para movilizar la solidaridad ciudadana con los más afectados por la pandemia en estos países, donde además han contado con Cristiano Ronaldo, Federica Pellegrini, Gianluigi Buffon, Joana Lemos o Paulo Dybala.

Ojalá que ese éxito se traslade también a España, donde la iniciativa está siendo impulsada por influencers como Goya Toledo, Nieves Álvarez, Tamara Falcó, Vicky Martin Berrocal, Eugenia Silva, Raquel Sánchez Silva, Pelayo Díaz, Huecco y Diego Guerrero, entre otros, donde las necesidades son cada vez mayores, y ojalá todos pongamos un poco de nuestra parte y no demos la espalda a lo que se nos viene encima.