Trump y las memorias del exdirector del FBI, en la parrilla de Movistar+

Santiago. La miniserie de televisión que adaptará las memorias del exdirector del FBI James Comey, que incluyen su enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, se estrenará en España a través de Movistar+, según informó ayer la plataforma de pago.

La serie, titulada The Comey Rule, aún no tiene fecha de estreno en España (a Estados Unidos llegará el 27 de septiembre a través del canal Showtime) y cuenta con Jeff Daniels (The Newsroom) en el papel de James Comey mientras que el irlandés Brendan Gleeson encarnará a Trump.

Comey fue director del FBI de 2013 a 2017, cuando fue despedido por Trump después de que, según el exfuncionario, se negara a jurarle lealtad en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, que él lideraba

La publicación de A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership (2018) en abril desde 2018, donde Comey retrata a Trump con un jefe de la mafia obsesionado con la lealtad de sus subalternos, llevó a una nueva guerra de insultos entre el citado exdirector del FBI y el polémico mandatario estadounidense. EFE