Turismo industrial en Carballeda de Valdeorras

Santiago. A Deputación de Ourense estudará o acondicionamento e mellora da estrada que comunica as poboacións de Casaio e Casaio Suso, en Carballeda de Valdeorras, esencial para o desenvolvemento dun plan de turismo industrial pioneiro na comunidade galega.

O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, analizou xunto coa alcaldesa, María del Carmen González, os detalles dunha infraestrutura cun indubidable potencial turístico, “pois se queremos que os visitantes coñezan as explotacións de lousa da zona e as paraxes que as rodean é indispensable ofrecerlles unhas axeitadas comunicacións”, dixo González.

A solicitude da alcaldesa de Carballeda de Valdeorras xurde trala recente visita de Baltar á parroquia de Casaio, onde coñeceu de primeira man a relevancia das canteirasna zona para a posta en marcha dun turismo inédito en Galicia pero con moito éxito noutros países europeos.

O presidente recoñeceu a función básica que cumpre esta estrada ao conectar as poboacións desta parte do municipio, pero tamén destacou a importancia desta infraestrutura para facilitar o tránsito dos turistas que acoden a visitar esta zona para coñecer un sector clave da economía provincia e as paraxes nas que se sitúan. ecg