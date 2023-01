TVG: dobre episodio da serie galega ‘A desorde que deixas’

A TVG ofrecerá este luns pola noite dúas novas entregas de A desorde que deixas, unha das series do momento, baseada na novela do mesmo título de Carlos Montero, gravada en Galicia e protagonizada polo santiagués Tamar Novas, Inma Cuesta e Bárbara Lennie.

No terceiro capítulo, titulado ‘Conta ata tres’, despois de que Raquel atopase unha nota cunha ameaza de morte e comezase a descubrir quen é realmente Viruca, a profesora á que substitúe, os espectadores verán como a protagonista, movida pola culpa, decide como responder ás chantaxes do vindeiro exame. Ademais, Iago comeza a verse con Viruca fóra das aulas.

A continuación, en ‘Caída en picado’, Raquel está desesperada por saber máis sobre Viruca e comeza a investigar a súa vida. Ademais, no pasado, Iago séntese devastado ao darse conta dun feito crucial.

A Revista. Son moitos os agasallos que levan os máis pequenos nas festas de Nadal, logo das visitas de Papá Noel, o Apalpador e os Reis Magos. De aí, que os expertos falen de nenos hiperregalados. Hoxe visita A Revista María Begoña Castro Iglesias, membro da xunta directiva da sección de Psicoloxía Educativa e vogal da Xunta do Goberno do Colexio de Psicólogos. Analizará este fenómeno e dará consellos aos pais para non consentir en exceso os cativos nestas datas tan especiais.

Tamén estará no matinal Marilar Aleixandre, académica de número e membro da Comisión Executiva da Real Academia Galega (RAG). Falará coa presentadora Loly Gómez dunha palabra moi especial, ‘comadre’, elixida pola Institución palabra do Ano 2022.

Unha voz que o diciona-rio galego relaciona co parentesco, pero que, na fala popular, se refire á veciña

ou a amiga coa que se ten unha especial confianza.

Por outra parte, a condutora do magazine conversará coa xornalista Amanda Fernández sobre ‘A invasión da G’. Na véspera do Día de Reis, os espectadores da canle pública verán como personaxes enmascarados invaden os seus programas favoritos. Tras os disfraces agóchanse algúns dos rostros máis coñecidos do universo galego. A Revista ofrecerá un adianto e, se cadra, ata levan algunha sorpresa en directo.

Así mesmo, Alex Cabanas tamén falará en A Revista doutro programa especial de nadal da Televisión de Galicia: Club do Tupper: Batalla de programas, no que actuará como presentador e cociñeiro, arbitrando un enfrontamento culinario entre os presentadores de Land Rober Tunai Show, Bamboleo e Galicia bonita, que se batirán aos fogóns.

Entre os colaboradores habituais, visitarán hoxe o magazine a bióloga Xiana Albor, á que acompañará David Yáñez, investigador do CESIC, e mais Mercedes Nodar, condutora do espazo da TVG Polo rego, que, coma sempre, dará os mellores consellos para traballar a horta.