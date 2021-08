TVG fala hoxe dos Ruxe Ruxe

MAGaCINE Este martes, A Revista , espazo de Televisión de Galicia conmemora a figura de Xela Arias conversando sobre A unidade componse da desorde, un filme documental sobre a poeta que comeza a súa rodaxe baixo a dirección do seu sobriño, Bruno Arias. Xunto á coguionista da película, Lucía Ramiro, o recentemente graduado en Comunicación Audiovisual presentará este proxecto nado coa intención de amosar a parte máis íntima da escritora homenaxeada este 2021 no Día das Letras Galegas. O magazine desprazarase a Santiago de para celebrar o cuarto de século do grupo de rock galego Ruxe Ruxe. A capital de Galicia acolle unha exposición que recompila todo o material gráfico xerado arredor da banda formada por Vituco Neira, Xan Carlos Pérez, Xaco Barona e Xan Rico, grupo folk con sons rock, protagonista entre outros contidos deste programa. ECG