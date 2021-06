‘Twitter en Galego’, iniciativa premiada pola Deputación

O debuxante Xaquín Marín, na categoría de persoas, a Agrupación Astronómica Ío na de entidades e a inictiva Twitter en galego para iniciativas de xente nova son as tres gañadoras dos XII Premios Rosalía de Castro de Lingua que convoca a Deputación da Coruña. A convocatoria está encamiñada a recoñecer persoas e entidades que traballan na promoción do galego.

O premio está dotado con 2.100 euros por categoría.

O xurado composto pola técnica de normalización lingüística do concello da Coruña, Julia Rigueiro, o profesor da Universidade da Coruña, Carlos Caetano Viscaíno e, en representación dos proxectos gañadores da edición anterior, Ana Belén Costoya de Nós TV e Inmaculada Seage polo Club de Debate coa deputada de Normalización Lingüística, María Muíño, como presidenta e a técnica da Deputación, Dores Sánchez Alegre como secretaria decidiu conceder as tres modalidades do premio Rosalía de Castro por unanimidade, destacando a calidade e o traballo desenvolvido polas propostas gañadoras.

O coñecido debuxante Xaquín Marín é o gañador na categoría de persoas que destacan na promoción da lingua galega por, segundo o xurado, “o compromiso continuado no tempo. Polo alcance social do seu traballo. Por facer humor gráfico nun contexto histórico de especial dificultade en plena ditadura franquista e en medios de comunicación onde a presenza do galego era residua”.

E na categoría de entidade que destaca na promoción da lingua galega a gañadora é a Agrupación Astronomía Ío, “por impulsar a lingua galega nun ámbito tan especialidado como a astronomía e sen vagaxe no noso idioma“, sinalan. E finalmente, na categoría de proxecto concreto de dinamización lingüística que realice un traballo específico cos tramos da poboación de menor idade, infancia e mocidade e que atenda espazos emerxentes de uso da lingua a gañadora é a iniciativa Twitter en Galego promovida por Carlos García Vieito con moita sona nas redes sociais.