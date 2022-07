Última entrega de ‘Operación Marea Negra’, hoxe na TVG

A Televisión de Galicia ofrece este luns o último capítulo da miniserie Operación Marea Negra protagonizada por Álex González e baseada na historia real do primeiro narcosubmarino interceptado en Europa.

Nesta ocasión, os espectadores verán como Nando consegue sortear a policía nos Azores e pon rumbo á costa galega. Alí pídelle axuda a Gema e a amigos, pero coa intensa presión policial ninguén pode achegarse ao submarino. Sen opcións, afunde o aparato preto da costa.

Pola súa parte, Nando e Angelito son detidos nada máis tocar terra. Nando foxe e ocúltase durante un día nunha cabana, pero o empeño policial de Carmo e Ortiz dá os seus froitos e logran detelo.

É un éxito policial sen precedentes, aínda que en realidade o submarino foi un cebo que permitiu que outros aparatos con cargas maiores conseguiran desembarcar sen problemas.

‘SAUDADE DE TI’. En Saudade de ti, Teresa desapareceu e ninguén sabe nada sobre o seu paradoiro. Non hai maneira de atopala e todos andan preocupados por ela. A tensión coa súa familia é palpable e unha forte discusión sobre desfacerse das cousas de Uxía foi a gota que colmou o vaso.

Unha tensión ben distinta é a que se percibe entre Celia e Santi. Cada vez a médica e o enfermeiro están máis unidos, ata o punto de que calquera escusa é valida para comer xuntos. Parece que todos están decididos a emparellalos, aínda que Celia non o ten tan claro.

Quen tamén está feita un mar de dúbidas é Mónica, que non acaba de ver interese en Raúl á hora de concibir un fillo. Desde logo, el ten a cabeza noutra parte. Máis concretamente na empresa familiar, onde Adela non llo está poñendo nada fácil.

Quen si parece ter as cousas claras é Noa, que non está disposta a que o seu avó siga vivindo unha mentira e quere ensinarlle as fotos que demostran a relación entre Olga e Gaspar. Pero antes de dar ese paso debe analizar ben as consecuencias. Só lle queda unha persoa á que acudir: a súa nai.

A REVISTA. O programa A Revista contará hoxe coa presenza no estudio de Luis Leclere, presidente de A Rula, un colectivo cuxo traballo chamou a atención do diario británico The Guardian, que publicou unha reportaxe, facendo unha chiscadela á serie Xogo de Tronos, sobre o patrimonio compostelán de taboleiros, maioritariamente barrocos, esculpidos na pedra e que serviron como base para xogar ao tres en raia. Por outro lado, o espazo presentado por Loly Gómez abordará o uso da tecnoloxía na idade pediátrica e o seu impacto a diferentes niveis, para o que contará coa presenza do psicólogo Antonio Rial Boubeta e da formadora en neuroeducación María Couso.