Un álbum sobre a diversidade, a diferenza e a figura do monstro

A historia de Leopoldo, o pequeno monstro (2020), publicada na colección “Novas lecturas de Hércules”, da escritora e ilustradora Estefanía Padullés (Barcelona, 1978), esfórzase en presentar o seu protagonista baixo a mellor das faces. O monstro, prototipo lendario da excepción abominable e destrutiva, atentatoria da orde natural das cousas, comparece aquí como todo o contrario, elevado a norma e relacionado con familiares, parentes e compañeiros, sen un só contrapunto humano para a súa gregaria existencia.

A partir de aí, a trama céntrase no carácter inadaptado e indefenso do simpático Leopoldo, que non deriva unicamente da súa escala, aínda que o título o indique e se nolo pinte xa desde o berce. Branco de burlas polas diferenzas que subliñan sen parar os seus conxéneres, o pequeno protagonista, lonxe de sumirse na auto-compaixón ou no auto-desprezo, acaba asumíndoas como virtudes, dando todo un exemplo de vontade e superación ao pequeno lector. A literatura didáctica pasa dos insufribles e repelentes nenos modélicos á alternativa duns monstros que espertan máis empatía (cousa nada difícil, por outra parte).

En canto ás ilustracións deste álbum infantil, dispostas a dobre páxina, impóñense claramente ao texto, inserido aquí e acolá mediante parágrafos moi breves, como facilita sen dúbida a súa ambidextra autoría. A técnica líquida domina polo xeral nos fondos, libres e extensos, fronte ao trazado fino das figuras, que destacan sen dificultade.

A autora aborda o reto múltiple de compoñer un auténtico zoolóxico de monstros, acertando ao prestarlle a cada un a súa propia expresividade, aínda que a miúdo, para non perder o seu atractivo ante o lector, resulten más afíns a unha especie animal determinada que á mestura heteroxénea de varias, como reza o canon clásico da fauna fantástica mitolóxica.