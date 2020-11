Un documental do Consello da Cultura Galega recupera a Ricardo Portela

Santiago. Diferentes personalidades do mundo da gaita participan no documental Ricardo Portela: un canto de estima, que dá conta da vida, obra e legado do gran gaiteiro Ricardo Portela (1920-1992). E chega dirixido por Alba Cid, Rafael Xaneiro e Ramón Pinheiro, e producido por aCentral Folque para o Consello da Cultura Galega (CCG), que xa bota este traballo na súa canle de Youtube, que ten 1.080 suscriptores .

Xosé V. Ferreirós, Susana Seivane, Óscar Ibáñez, Patrick Molard, Álvaro Seivane..., son moitas as figuras que deixaron o seu testemuño no documental, que pretende ser unha homenaxe do mundo da gaita a quen foi un dos seus grandes valedores.

Ao longo deste traballo audiovisual pode configurar a relevancia da súa personalidade, a especificidade da súa forma de pechar e, sobre todo, a súa incansable loita pola defensa e reivindicación da dignidade da gaita nun momento en que o tratamento social deste instrumento atravesaba horas baixas.

Óscar Ibáñez, unha das figuras que máis estudou a Ricardo Portela, sintetiza no documental o grande éxito de Portela en catro aspectos: “ter un bo instrumento, a súa maneira de tocar pechado, seleccionar ben o repertorio e a ornamentación”.

Susana Seivane recordou a influencia que exerceu nela na súa forma de tocar e Xosé V. Ferreirós trazou a faceta máis humana deste gaiteiro que traspasou fronteiras. Desde a Bretaña falou Patrick Molard, que lembrou o impacto que lle produciu Portela e, en concreto, a fascinación por Aires de Pontevedra.

Molard interpretou a peza que el mesmo compuxo hai uns anos para o propio Portela.O documental pon o ramo a unha serie de actividades que o CCG organizou ao longo deste ano e que se concretaron nunha entrada no Álbum de Galicia; a publicación de De gaiteiro a gaiteiro de Carlos Núñez e nun encontro con diferentes profesionais do mundo da gaita. REDACCIÓN