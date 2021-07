Un Festival Noroeste con moitos grupos galegos

música. O Festival Noroeste Estrella Galicia regresa o próximo 6 de agosto para encher de música diferentes emprazamentos de A Coruña. A cita conta cun cartel excepcional que completan un total de 25 artistas, dos que se poderá gozar en catro escenarios emprazados en Parque Europa, Campo da Leña, Praza de María Pita (escenario Nonito Pereira) e no parque de Santa Margarida (escenario Jaime Manso).

Nesta edición, o Festival Noroeste Estrella Galicia reforza especialmente o apoio aos artistas locais e autonómicos. A metade dos músicos que actuarán no festival contan con denominación de orixe galega. Un total de doce formacións; Triángulo de Amor Bizarro, Mad Martin Trio, The Soul Jacket, Bastards on Parade, DL Blando, Sound Sisters, Combo Paradiso, Bush Doctors, Bala, Ataque Escampe, Chasis e Víctor Coyote, que farán vibrar durante toda a fin de semana a público de todas as idades. A oferta é tan diversa que promete aadar a todos os gustos. As entrada a todos os concertos será gratuíta, pero será necesaria reserva de localidades, que pode realizarse xa na web festivalnoroesteestrellagalicia.com/es/. O protocolo COVID establece que estas serán nominativas e individuais; coa confirmación da reserva, xerarase un código QR para levar impreso ou no móbil para dese xeito apoiar o protocolo posto polo Concello. REDACCIÓN