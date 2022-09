Un FórumLab para ‘cociñar ideas’ ao redor da sustentabilidade

Conscientes da importancia que ten o intercambio de coñecemento e produtos para o desenvolvemento do sector, grandes nomes do sector gastronómico, como Sergio Gil, David Rubert Boher, Erich Eichstetter, Lucía Freitas, Beatriz Sotelo, Lucía y Carlos Zamora, Iván Domínguez, María Veiga e Javier Olleros, participarán este mes nun FórumLab, unha das principais novidades desta edición do Galicia Fórum Gastronómico, que volverá ao calendario dos grandes eventos do 25 ao 27 de setembro en Expocoruña.

A feira dedicará un dos seus espazos á reflexión e ao diálogo. Será unha zona de debate sobre o pensamento gastronómico avanzado, que xirará ao redor da sustentabilidade, principal eixe temático deste ano.

Así, tal e como explican dende a organización do evento, no FórumLab “a cociña toma a palabra e convértese no lugar onde se coce o futuro da gastronomía”.

Concibido desde o rigor dos seus contidos, quere ser “a ágora do pensamento gastronómico avanzado”.

“Un espazo aberto e multidisciplinar”, explican, “no que economistas, pensadores, científicos, xornalistas e produtores compartan protagonismo cos chefs, e que estará dirixido aos profesionais do sector Horeca, destacando entre os seus participantes profesionais doutros sectores coma Senén M. Barral, de Inditex, ou o responsable do LABe, Basque Culinary Center, Erich Eichstetter, que aportarán visións moi diferentes sobre a sustentabilidade, enriquecendo o debate.

Por outra banda e tendo en conta de que a sustentabilidade é o eixo central desta edición, o FórumLab será o espazo de reflexión e debate sobre os alimentos, a cociña e o restaurante sustentable, onde se ofrecerá aos restauradores ideas e conceptos para converter o seu restaurante nun negocio sustentable.

“Non hai que esquecer”, indican dende o propio GFG, “que a alimentación sustentable está no centro de calquera decisión estratéxica de futuro e é o motor da produción e o consumo”.

“Ademais”, engaden, “a sustentabilidade converteuse no tema central da gastronomía, cos chefs máis influentes e prestixiosos apostando por ela de forma explícita e inequívoca, vinculando as súas marcas a proxectos de desenvolvemento sustentable e a empresas e institucións que os promoven”.

Todo iso, en definitiva, reflectirase no FórumLab, onde haberá debates e exporanse proxectos en aras a promover as boas prácticas en sustentabilidade en todas as súas dimensións e facilitar ás empresas de restauración, ferramentas de traballo necesarias para levar a cabo esta transición”.

DOUS DÍAS. Así, ó longo de duas xornadas, falaráse de distintos temas de interés como Que é un restaurante sustentable? Indicadores e prácticas; Boas prácticas: cara ao restaurante sustentable, O restaurante sustentable, utopía ou realidade; Alimentos, agricultura e pesca sustentables; Dieta atlántica, a máis sustentable, ou A xestión dun restaurante sustentable, tanto en relatorios coma en mesas redondas.