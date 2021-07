Un futuro esperanzador na batalla contra o cancro

Cando empezamos o ciclo de conferencias Avances do cancro, queriamos que a cidadanía tivese acceso a información moi actual do que se está facendo en investigación sobre o cancro a nivel mundial, de forma accesible, si, pero tamén que viñese da man do científicos e científicas galegos e españois que teñen un alto recoñecemento internacional na investigación sobre esta enfermidade. Neste senso, coido que o ciclo de conferencias cumpriu as expectativas que tiñamos inicialmente. Por un lado, conseguimos que, pese as súas axendas moi ocupadas, 11 científicos e científicas relevantes neste campo aceptasen participar nestas xornadas. E nesta lista están desde o descubridor do primeiro xen que induce cáncer en humanos, Mariano Barbacid, a científicos que, como Manuel Serrano, Manel Esteller ou Marisol Soengas, teñen descubertos procesos biolóxicos de alto interese, científico pero tamén terapéutico, para o coñecemento e tratamento do cancro. E tamén tivemos científicos que están na fronteira do estudo da implicación do sistema inmune en na caracterización dos xenomas das células tumorais como son África González, Núria López-Bigas e José Tubío. E tamén tivemos a outros profesionais, como Rafael López e Rosario Campelo, que teñen un papel moi relevante como científicos clínicos e como oncólogos médicos eiquí en Galicia. Por outro lado, coido que tamén foi un grande éxito dado que, cada día, tivemos máis de 100 asistentes a estas xornadas.

Que leccións podemos aprender deste ciclo de conferencias? Pois, por un lado, que cada vez coñecemos mellor á “banda de asasinos” implicados no desenrolo e respostas clínicas dos tumores así como os métodos que utilizan para converter as células sas do noso organismo en células malignas. Por outro lado, que este coñecemento non se queda dentro dos laboratorios senón que se estende a mellores formas de diagnosticar e tratar aos nosos pacientes que xa se están a empregar nos hospitais. Unha consecuencia disto é o aumento na supervivencia moi substancial, así como na calidade de vida, dos pacientes con cancro grazas ao desenvolvemento de novas terapias. Finalmente, tamén convén lembrar que estas investigacións teñen un alto valor engadido desde un punto de vista económico, dado que permiten o desenvolvemento de novas empresas tecnolóxicas e biomédicas. Como recordaban moi ben José Tubío e África González, do estudio do xenoma humano e dos anticorpos monoclonais xurdiron empresas que agora supoñen billóns de euros de beneficio económico. A mensaxe, por tanto, é que a investigación en cancro non só quere mirarse a se mesma, senón que quere aplicar esa información para curar mellor aos pacientes e, no proceso, desenvolver tecnoloxías e produtos con alto valor económico.

Todos os participantes fixeron fincapé tamén en que quedan aínda moitos problemas que acometer para derrotar ao cancro. O que si permeou das súas intervencións e que, grazas á investigación en cancro, estas zonas escuras iranse iluminando e solventando paso a paso ao longo dos anos vindeiros. O reto máis inmediato: conseguir unha supervivencia dos pacientes por enriba do 70 % nos próximos dez anos. Todos apostamos porque si que o conseguiremos.

Gustaríame agradecer á Real Academia Galega de Ciencias que me dese a oportunidade de organizar este ciclo de conferencias. Foi todo un honor. Espero que, dado o éxito destas xornadas, podamos repetilas nun futuro próximo.