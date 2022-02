Un galiñeiro con música e spa en ‘Cos Pés na Terra’ este luns

Santiago. O programa Cos Pés na Terra da TVG vai de turismo rural: visitará a casa de Ana e Pablo, dous irmáns que reparten as tarefas, entre as que están o coidado das súas vacas, das que obteñen un requeixo delicioso. Pero os espectadores coñecerán tamén a Eva, unha labrega que puxo ao día as terras que xa traballara a súa nai antes. E fíxoo innovando con produtos como os jalapeños e as caienas. Todo pra poder acudir aos mercados cargadiña de sabor. E poderano comprobar este luns, ás 23.05 horas.

Pero non se vai quedar aí a cousa, porque o equipo do programa vai estar rodeado de galiñas, as galiñas cas que ten conta Adrián. As pitas regalan ovos a cambio de benestar e na súa granxa non lles falta nin un spa de terra nin música en directo.

Pola súa banda, o programa A Revista afondará tamén este luns, pero a partir das 12.35 horas, no fito conseguido por unha empregada viguesa do fogar, que, despois de denunciar a súa situación, conseguiu que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditaminase que as traballadoras do sector doméstico que están dadas de alta na Seguridade Social teñen a partir de agora dereito a cotizar para cobrar o prestación cando perdan o seu traballo.

O avogado Javier de Cominges, do despacho de Vigo, que levou o caso, explicará os entresixos deste importante pronunciamento xudicial.

No mesmo estudio tamén estará este luns o panadeiro artesán Diego Marín, tinerfeño residente en Vigo, que obtivo o premio especial ao pan con mellor masa nai de España no Campionato Nacional de Panadería e Pastelería que organiza a asociación Ceopan. Marín, unico representante de Galicia que chegou á final, concorreu cunha baguette francesa, ao que lle engadiu como toque persoal un pouco de gofio, un ingrediente tradicional canario.

Sempre na mesma canle e espazo, a presentadora do programa, Loly Gómez, conversará cos actores Fran Paredes e Paula Cereixo, integrantes do elenco da película Sofía Casanova, obreira do pensamento, que relata a vida da prolífica intelectual galega, a primeira muller española correspondente de guerra, e que este mércores se estrea na TVG. E, pra rematar, na mesa de sucesos, a xornalista Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega, abordarán o máis destacado das últimas xornadas neste eido.

TVG2. Outro imprescindible televisivo, nesta ocasión na TVG 2, será o Zigzag, que divulgará a exposición Herbario de Rosalía, un paseo literario a través da botánica que se pode ver ata o 25 de marzo no Real Xardín Botánico de Madrid. Está integrada por unha selección dos 150 pregos que conforman o herbario coas plantas e flores que inspiraron gran parte da obra da autora galega, e que foi elaborado por profesorado da Universidade de Santiago, entre o que se atopa María López Sández, que hoxe visita o estudio.

Este espazo da G2 tamén achegarase ata o Pazo de Fonseca, en Compostela, para visitar a exposición Deber de Baltar. Medicina e compromiso, que trasladará ao público a figura de Ángel Baltar, médico cirurxián con orixe en Padrón e cuxos pasos seguiron os seus fillos Antonio e Ramón. Un dos elementos da mostra é unha curtametraxe de Juan Meseguer sobre esta significativa saga familiar na historia da cirurxía. M.M.