Un libro de cabeceira para os docentes de educación artística

O confinamento que impuxo a crise do coronavirus frustrou a presentación en Santiago dun libro que viu a luz a principios do curso pasado. Trátase dunha obra da colección Biblioteca de Pedagoxía, de Editorial Kalandraka, dirixida por Antón Costa, obra que, de certo, vai constituír un recurso imprescindible para os docentes comprometidos coa arte.

Educar a través da arte. Cara a unha escola imaxinada, escrito polos meus compañeiros da área de expresión plástica, Vicente Blanco Mosquera (1974) e Salvador Cidrás Robles (1968), coa colaboración da mestra Rocío Modia, aborda a docencia da arte rachando estereotipos. O libro está concibido coma un conxunto de reflexións, tanto teóricas coma prácticas, sobre distintos aspectos da linguaxe artística, que axuden a desenvolver a educación artística, complementaria da literaria, sobre todo na etapa da infancia.

Ofrece aos mestres de primaria e infantil a posibilidade de organizar unha docencia dinámica que estimule a creación individual, o respecto polo outro, a sensibilidade cara a natureza, as dinámicas colaborativas e mais a estética. Lévase a cabo desde pequenos proxectos onde os nenos e nenas exploran o mundo a través da arte. Estes docentes fan especial fincapé no estímulo da creatividade presente na infancia, na importancia de que na escola haxa materiais naturais, na necesidade de abandonar prácticas reprodutivas estériles e, por último, na recuperación do debuxo como medio de expresión.

Pola súa experiencia creadora, os autores coñecen de primeira man o mundo artístico. As súas obras poden contemplarse en importantes museos e centros de arte de Galicia e de España; por iso a súa dedicación á divulgación da didáctica artística é unha boísima nova. Toda a filosofía do libro desenvólvese no blog Escola Imaxinada, administrado por estes docentes da Facultade de Formación do Profesorado de Lugo, no que atoparedes experiencias reais nas aulas.

