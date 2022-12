Un libro recolle os amores clandestinos do deán Gabriel Rodríguez e María Criada

O vindeiro sábado, 30 de decembro de 2022, ás 20.00 horas, na Casa da Cultura Roberto Blanco Torres de Cuntis, a Asociación Cultural Vagalumes presentará a última obra que vén de editar: Amores clandestinos no renacemento: O deán Gabriel Rodríguez e María Criada. Son os seus autores o cuntense Héitor Picallo, autor de numerosas obras de diversa temática, e o estradés Damián Porto Rico, doutor en historia moderna e técnico documentalista no Arquivo Histórico Diocesano de Santiago.

O acto tamén contará coa presenza da escritora Baia Fernández de la Torre, do escritor David Otero e do historiador Marcos Borrageros, estes últimos representantes do colectivo organizador.

Segundo os autores, esta obra leva rematada unha ducia de anos, mais ningunha administración se animou a publicala, e iso que versa sobre a historia de dous personaxes ilustres da historia galega: o deán Gabriel Rodríguez de Casal de Raros e a súa parella María “Criada”.

Aquel, estradés de nacenza, posibelmente da freguesía de San Miguel de Moreira (da que tamén é natural Damián Porto), foi un destacado clérigo que veu ao mundo a finais do século XV e que, logo de tomar hábitos eclesiásticos, asenta durante un tempo na corte de Roma, sendo criado de varios papas, entre eles de Giovanni di Lorenzo de Medici, coñecido comunmente como León X. Deste pontífice chegaría a ser, incluso, un dos seus palafreneiros ou cabalarizos.

‘TRIÁNGULO MÁXICO’. No momento en que fica na “Cidade dos Sete Outeiros”, coinciden nela os vértices do “triángulo máxico” da máis grande xenialidade universal: Leonardo da Vinci, Raffaelo Sanzio e Michelangelo Buonarroti.

A obra que se presenta non é un ensaio ao uso, pois realmente podería servir para elaborar unha novela fantástica ou un guión de cine. O citado Gabriel Rodríguez, logo de ocupar determinados beneficios curados (crego de San Mamede de Piñeiro, San Fins das Estacas e Santa María dos Baños de Cuntis), tamén consegue diversas responsabilidades tanto en Roma como na Galicia: cóengo das colexiatas de Baiona e Muros, igualmente do Cabido Diocesano de Santiago e Deán do Capítulo Catedralicio Lugués...

Tanto é así que, alén de ser nomeado Protonotario Apostólico, estará entre os 6 eclesiásticos máis relevantes da Galicia dos anos trinta do século XVI. Por outra banda, Gómez Rodríguez, clérigo e irmán do referido Gabriel será posuidor de numerosos patrimonios espallados polo rural cuntense, amais de ter no seu haber unha casa-torre localizada na cerna da vila do Baño.

Porén, se a vida do deán Gabriel Rodríguez resulta sobradamente interesante tanto ou máis se observa a da súa parella, a lalinesa María “Criada”. Con este alcume que lle asignaron ensombrecíase a persoa de María Rodríguez de Monteagudo e Ulloa, unha muller que canda a morte do clérigo se dixo viúva e se dedicou durante uns anos ao comercio de cereais e viño ourensán, así como a prestar sumas importantes de diñeiro a distintos particulares. A súa vida, oculta entre nos palacios episcopais (e nas rúas de Compostela e Lugo), foi vinte cinco anos máis longa ca da súa “parella”.

SANTIAGO. Ignórase o lugar no que repousan os restos mortais de Gabriel Rodríguez de Casal de Raros, pero a súa “muller” decidiu que cando chegase a seu óbito fose sepultada na Catedral de Santiago, como así consta nalgúns documentos que os autores puideron recuperar. Amais diso, dun dos fillos desta “parella”, o cóengo Aníbal Rodríguez, tamén se conserva a súa sepultura na xirola da basílica compostelá.

Amais deste persoeiro, tamén ilustre, Gabriel e María terían cando menos media ducia de fillos máis, proxenie que curiosamente sería recoñecida como froito das relacións afectivas daqueloutros.

O extenso ensaio que presenta Vagalumes, prologado polo debuxante e escritor Grato E. Amor Moreno e que foi deseñado “con todo gusto e mestría” por Martiño Picallo, ofrece moitas historias paralelas, como a do cura de Olives e Rubín Vasco de Ulloa, que polos anos trinta do século XVI era un dos escritores do Arquivo Vaticano.