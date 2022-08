En 1966, Pier Paolo Pasolini pasó diez días en Nueva York invitado por su festival de cine. Era la primera vez que visitaba la Gran Manzana, y allí fue entrevistado por la célebre periodista, italiana como él, Oriana Fallaci, instalada por entonces en la gran metrópolis estadounidense. Aquella conversación se recoge ahora, en pleno centenario del autor, en La poesía no se consume, un volumen de la editorial Altamarea del que adelantamos este fragmento de la entrevista/crónica de Fallaci, que se publicó en la revista L’ Europeo el 13 de octubre de 1966 con el título Un marxista en Nueva York.

Aquí viene: pequeño, frágil, consumido por sus miles de deseos, por sus miles de desilusiones y amarguras, y vestido como un chaval recién salido del college. Ya sabes, esos tipos esbeltos, deportistas, que juegan al béisbol y hacen el amor en el coche. Jersey avellana, con bolsillo de cuero a la altura del corazón, pantalones de pana avellana, un poco ajustados, zapatos de gamuza con suela de goma. En realidad, no aparenta los 44 años que tiene. Para encontrar los 44 años, será necesario que se acerque a la ventana y que la luz se abata, despiadada, sobre el rostro y le abofetee los ojos lúcidos, dolorosos, las mejillas secas, descarnadas, la piel tersa en los pómulos que le delinean el cráneo; será por el cansancio, supongo. Cuando llega la noche, rehuye las invitaciones y acude, solo, a las calles más oscuras de Harlem, de Greenwich Village, de Brooklyn, o al puerto, a los bares en los que no entra ni la policía. Busca el Estados Unidos sucio, infeliz, violento, que concuerda con los problemas que tiene, con sus gustos, y vuelve al alba al hotel en Manhattan: párpados hinchados y el cuerpo dolorido por la sorpresa de estar vivo. Somos muchos los que pensamos que, si sigue así, nos los encontraremos con una bala en el corazón o degollado: ¿está loco? ¿Cómo se atreve a ir así por Nueva York? Lleva diez días en la ciudad. Ha venido al festival de cine, que ha proyectado películas suyas. Tengo mucha curiosidad por saber si a este marxista convencido, si a este cristiano airado (a Pasolini, en definitiva) le gusta Estados Unidos.

DIEZ DÍAS son pocos para emitir un juicio, no hay duda, pero, una vez, Orson Welles me dijo que para entender un país hacen falta diez días o diez años: al undécimo día te acostumbras y ya no ves nada. Abandona Nueva York cuando se cumple el decimoprimer día. Por eso le he rogado que viniera a verme y a tomar una copa. “¿Whisky?”, pregunto. “¿Cerveza, coñac?”. “Coca-cola”, responde. La ventana ofrece la vista de una calle llena de rascacielos, uno al lado del otro, uno tras otro, del East River al Hudson. Te mareas solo de verlos, te sientes atrapada como un animal que tuviera sed de verde, o de silencio. Por la ventana entrecerrada entra el infierno: ruido de motores, bocinazos, el martilleo de las perforadoras, sirenas. La ciudad encendió la calefacción: un hollín negro se te pega incluso a las pestañas y te ciega. Llueve, es uno de esos días en los que todo te irrita, te quita el entusiasmo, pero él bebe encantado la Coca-cola y, de repente, exclama: “Me gustaría tener dieciocho años para vivir una vida aquí”.

P. ¿Aquí? ¿En Nueva York?

R. Es una ciudad mágica, arrebatadora, bellísima. Una de esas ciudades afortunadas que tienen encanto, como algunos poetas que cada vez que escriben un verso crean un bello poema. Lamento no haber venido aquí mucho antes, hace veinte o treinta años, y quedarme. No me había pasado nunca en ninguno de los países que he conocido. Solo en África, quizá. Pero a África quisiera volver y quedarme para no suicidarme. África es como una droga que tomas para no suicidarte, es una evasión. Nueva York no es una evasión: es un compromiso, una guerra. Te dan ganas de ser emprendedor, de afrontar la realidad, de cambiarla: te gusta como las cosas que gustan a los veinte años. Lo vi nada más llegar. Vine desde Montreal, en tren. Me apeé en una estación enorme, llena de gente, oscura, una estación subterránea. No había mozos de cuerda y la maleta pesaba; sin embargo, recorrí la estación como si fuera ligera. Caminaba hacia una luz cegadora, al final del túnel había una luz cegadora; cuando salí a la calle, la ciudad me agredió de improviso. Jerusalén que se le aparece al cruzado. No me sentí extranjero, aprendí enseguida a recorrer las calles como si hubiera nacido aquí, pero no las reconocía. Porque nadie ha representado nunca Nueva York. No la ha representado la literatura, excepto las viñetas de Bringing Up Father, sobre Nueva York existe solo la poesía de Ginsberg. No la ha representado la pintura: no existen cuadros de Nueva York. No la ha representado el cine porque... por qué no lo sé. Quizá no es filmable. Desde lejos es como los Dolomitas, demasiado fotogénica, demasiado maravillosa, y echa para atrás. Desde cerca, desde dentro, no se ve, el objetivo no consigue abarcar el comienzo y el fin de un rascacielos. Pero no es solo la belleza física lo que importa. Es la juventud. Es una ciudad de jóvenes, la ciudad menos crepuscular que haya visto. ¡Qué elegantes son los jóvenes de Nueva York!

P. ¿Elegantes?

R. Tienen un gusto fabuloso: mira cómo visten, de la manera más sencilla, más anticonformista posible. No les importa nada las reglas pequeño-burguesas o populares. Los jerséis vistosos, las chaquetas de cuatro cuartos, todos esos colores increíbles. No se visten, se disfrazan, como cuando eras pequeña y te ponías el vestido de la abuela. Y así disfrazados salen a la calle, orgullosos, conscientes de su elegancia, que no es nunca una elegancia mítica o ingenua. Te entran ganas de imitarlos, y lo haces porque ¿dónde si no puedes vestirte así? ¿En Roma, en Milán, en París? En estas ciudades temo siempre que la gente se vuelva a mirarme. Aquí no tengo ningún complejo, puedo ir vestido como quiera sin que nadie se vuelva a mirarme. Aquí, nadie te molesta por exceso de curiosidad. Ayer, en la calle 45, vi un hombre que parecía morirse. Llevaba un paquete en la mano: lo miró y lo estrelló con tal violencia contra el suelo que el paquete se rompió. Quién sabe lo que había dentro. Luego, se apoyó en la pared, se cubrió la cara con el antebrazo, se escurrió poco a poco hasta sentarse en el suelo y se echó a llorar; mejor dicho, a morir. Y nadie se paró a mirarlo, ni siquiera para ofrecerle un vaso de agua, ayuda. La noche anterior, a dos pasos del Metropolitan, vi un viejo acostado en la acera y cubierto con una manta. A su lado, un joven, guapo, “elegante” como tú dices: perfectos zapatos de piel, calcetines de hilo, pantalones bien cortados, un jersey fabuloso. El viejo apretaba la mano del joven sobre el pecho, tenía la cara blanca, como visitada por la muerte. La gente pasaba por allí y no se paraba, algunos reían. ¿Es malo esto?, ¿no es peor nuestro fisgonear? No es cierto que su silencio sea falta de piedad, quizá es una forma superior de la piedad. La piedad de no acercarse, de no fisgonear...

A LAS SIETE tiene una cita con Herbert Blau, director teatral del Lincoln Center, que lo ha invitado a cenar. Es difícil encontrar taxis a esta hora así que vamos andando. Cae una lluvia muy fina, exasperante. Sin embargo él anda sin notarla, tal vez apreciándola, y repite: “ves las casas de Arcibaldo y Petronilla, en el fondo es como volver a ser niños”. Casi se le ha desvanecido de los ojos aquella tristeza llena de miles de amarguras.

“El lado más relevante de esta ciudad es la miseria.”

P. ¿Miseria?! ¿En Nueva York?

R. Sí. El mismo tipo de miseria, o pobreza, que se halla en las ex colonias que se independizaron hace poco. El mismo tipo de pobreza que notas en Calcuta, en Bombay, en Casablanca. ¿Me explico? No una miseria económica, aquella miseria por la que no se tiene qué comer: una miseria, por así decirlo, psicológica. Aquella dispersa suciedad, aquello efímero. Las carreteras mal asfaltadas que cuando llueve se llenan de acequias. Los muros negros o marrones, construidos de prisa para ser demolidos rápidamente. Jamás una esquina lustrada, destinada a durar. También está Park Avenue, en eso estamos de acuerdo, están los impactantes rascacielos de cristal: pero esas son las pirámides. Estar aquí es como encontrarse en Egipto cuando los esclavos construían las pirámides. Sabes, a lo mejor los esclavos en Egipto no vivían tan mal. Tal vez eran alegres, en la desesperación, y por la noche se iban por ahí, bebían... No tiene nada que ver. El lado más importante que queda es esta miseria de ex colonia, de proletariado.

P. ¿Proletariado? ¿En Nueva York?

R. Por supuesto. Aparecen en todo el mundo los estigmas del mismo origen proletario: a primera vista no se nota la diferencia de clase. Al igual que en Moscú cuando andas pensando que todos son iguales. Obviamente hay una diferencia y sin embargo no se dan cuenta, no nos damos cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque no reside en ellos una consciencia de clase. Para uno que viene de Italia el desconcierto es más profundo que en África, en India. Quiero decir, que entrando en Calcuta, en Karthum, te adentras en el corazón de una raza, de un contexto social: la clase obrera, burguesa, medio-burguesa, y cada una con su consciencia de existir. Entras en Nueva York y, ¿qué encuentras? Un fuego artificial de razas asimiladas y constituidas análogas por el mismo sistema, el mismo fondo: el proletariado. Mira el obrero americano, esta monstruosa e increíble mezcla entre proletariado y pequeña burguesía. No existe el obrero como tal en cuanto en él no existe la consciencia de la clase obrera. Una vorágine. Pero asomándote de cualquier lado, en América, de un alma como de una calle, un ambiente, te asomas a una vorágine. Al igual que si te asomaras desde un rascacielos. ¿Eso es bueno, es malo? No lo sé, me siento confundido. En Europa me parecería algo negativo, aquí no. Admiro el momento revolucionario americano, aunque está claro que mi corazón va para el pobre negro o el pobre calabrese, y contemporáneamente respeto el Establishment, el sistema americano... Necesito volver, tengo que investigar.

El restaurante en que quedamos con Herbert Blau es famoso por las langostas a la plancha. ¿Cena?¿Langostas? Pasolini sale como un sonámbulo del laberinto de su caos y pide un vaso de leche, una macedonia de fruta pero sin naranjas. Tiene úlcera, tendría que operarse, se nutre como un bebé. Hablando de teatro, proyectos, Blau lo mira algo sorprendido: este revolucionario que se nutre como un bebé. Se saludan pronto, mutuamente aburridos.

TERMINADA LA CENA Blau lo ha acompañado dentro del Lincoln Center, para que viese los ensayos de una comedia en disfraz. Pero a Pasolini le dan igual las comedias en disfraz, del aparato electrónico que en pocos segundos mueve las escenas, gira el escenario, levanta la platea: en su mundo no hay sitio para tales maravillas. Al igual que no caben rascacielos de cristal, Park Avenue, un cohete que parte, el trasplante quirúrgico de un corazón que late: la América bella, clara, cómoda que le gusta a quien cree en el Paraíso. Como Rimbaud (o algunos mártires) él siempre quiere volver al Infierno, a los barrios en donde arriesga que te claven un golpe de revólver en el corazón, a encuentros trágicos y quizás perversos, el castigo, al Greenwich Village como se lo describió Elsa Morante, a Harlem come lo vio anoche que fue una estupenda noche. Le presentaron a un sindicalista negro, de extrema izquierda, ya sabes, los que no aceptan el sistema de la no-violencia promulgado por Martin Luther King, y están preparados para matar. El sindicalista lo llevó a casa de un obrero caído de la planta 46 a la 42 en donde quedó colgado milagrosamente a un cable. El obrero era un viejo negro, tumbado en una cama y se reía feliz, feliz, y era tan conmovedor. De repente se despide, impaciente, un rápido apretón de manos, y se va todo solo en la oscuridad.

Hoy se va y tiene muchas cosas por hacer: antes de todo posar para alguien que insistió mucho y que le parece que se llama Avalon. “¿Dick Avedon?” “Sí, algo así.” “¿No conoces a Dick Avedon?” “No, ¿quién es?” “Tal vez el mejor fotógrafo de América, sin duda uno de los mayores del mundo.” “¿De verdad?” Avedon le rogó que fuera a su estudio sobre las once, sin embargo él llegó tarde puesto que en las escaleras había un vagabundo borracho desde el amanecer, y un vagabundo borracho desde el amanecer vale cien fotografías de Avedon.

LO ESCUCHABA con maternal paciencia, ternura, antes de dejarlo le dio no sé cuántos dólares, y claro, ahora mira con poco interés la inmensa instantánea que cubre entera una pared del estudio de Avedon: Charlie Chaplin retratado como un demonio, los índices y los meñiques rectos encima de las sienes como cuernos u horcones. “La saqué el último día que estuvo en Estados Unidos”, explica Avedon, “un par de horas antes de que saliera el barco para Europa. Vino aquí y...”

De todas formas a Pasolini le llaman la atención otras fotografías: este chico negro, por ejemplo, que murió a manos del Ku Klux Klan. O ese mestizo elegido dos veces al Parlamento que nunca consiguió entrar por estar en contra de la guerra en Vietnam. O Allen Ginsberg que posa desnudo, tapado únicamente por su barba y sus pelos, y que lo induce a otra declaración de amor:

“Los intelectuales americanos, sabes. Tal vez sean contradictorios; encuentras a un estudiante de Morris que ha dado una tesis sobre la poesía de Petrarca, discute de semiótica y después te cruzas con alumnas que ignoran incluso a Apollinaire o Rimbaud. Cuáles son los poetas que usted prefiere, te preguntan. Rimbaud, respondes, Apollinaire, Machado, Kavafis. Te miran ofuscadas. Que no conozcan a Kavafis, vale. En cuanto a Machado ya es grave, Apollinaire es absurdo, pero Rimbaud es hasta escandaloso. Aunque, ¡tienen tanto respeto por la cultura! Un respeto lleno de temor, humildad: es una gran virtud. Imagínate a los italianos: siempre han sido dueños del saber, incluso los ignorantes. Los italianos nunca temen enfrentarse a la cultura. Un hombre como Umberto Eco, por ejemplo. Conoce todo lo conocible y te lo restriega a la cara con una indiferencia: es como si escucharas un robot. Sin embargo, un americano erudito, así como lo es Umberto Eco, es un hombre humilde que nunca se considera dueño de su sabiduría, casi lo asusta su conocimiento. Eso está bien, me gusta...”

Mientras tanto Avedon saca fotos destinadas, supongo, a las lectoras de “Vogue”. ¡Vaya escena¡!, al igual que la del Village.

Al Village irá nada más terminar para comprar unos pantalones y unos chalecos que le parecen elegantes y que nunca llevará puestos en Roma: tal como está obsesionado de que lo reconozcan, lo critiquen, lo miren. En seguida viene atraído por una camisa que es la copia exacta de las que se usan en las cárceles. En el bolsillo izquierdo está escrito: ‘State Prision, prisioner nº 3678’. Se la prueba fascinado, cuando en la esquina de la Décima Avenida divisa una manifestación a favor de la guerra en Vietnam. Hombres y mujeres pasan tristes con grandes carteles en donde está garabateado: ‘Qué bombardeéis Hanoi’; alguien lleva un distintivo que cita: ‘Matadlos a todos, aquellos rojos’. Y ya llega un coche, del que bajan dos jovencitos y una chica rubia en calzones. Ella lleva una guitarra y se apoya en el maletero del coche, los dos jóvenes se sitúan en los lados, y empieza a tocar algo triste. Luego, juntos, los tres comienzan una canción de protesta. Seguirán hasta cuando los demás desfilen con sus carteles: sin insultos, un gesto de hostilidad. Pasolini se queda quieto observándolos, con su camisa de reo, sus ojos húmedos, tiernos, cuando susurra:

“Esto es lo más bonito que he visto nunca en mi vida. No lo olvidaré mientras viva. Necesito volver, tengo que estar aquí aunque ya no tenga dieciocho años. ¡Cuánto siento marcharme! Me siento saqueado. Me siento al igual que un niño frente a una gran tarta para comer, con muchas capas, y ese niño, que desconoce cuál le va a gustar más, sólo sabe que la quiere, que tiene que comérsela entera. Una a una. Y en el mismo instante en que está a punto de hincar los dientes en ella, se la llevan”. Es la instantánea de un marxista en Nueva York.