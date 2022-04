Un mestre de horta e unha criadora de capóns xuntos, esta noite na TVG

Santiago. O programa Cos pés na terra ten hoxe unha cita con Ramón, mestre de horta en Verdear, un programa de integración social en que atopar, a través da terra, coñecemento e unha oportunidade nova.

Os máis queixeiros están de sorte, xa que esta noite coñecerán a Pilar, gandeira que decidiu que o seu ouro líquido estaría destinado a satisfacer os amantes deste manxar. Ademais, o espazo da TVG visitará Vilalba, onde estará con Oliva, criadora de capóns, coa que descubrirá moitas cousas da súa cría, como, por exemplo, que aínda que teñan peteiro, os capóns son de bo dente.

‘A REVISTA’. A presentadora de A revista, Loly Gómez, abordará a problemática do bulling ou o acoso escolar no estudio, na compaña de Aida Blanco, avogada e presidenta da Asociación Amino.gal (Abuso e Maltrato Infantil Non, Galicia); a psicóloga infantil Inma Araújo; o educador social e profesor do Campus de Ourense, Jesús Deibe, e de María del Mar Rodríguez, directora do CEIP Lamas de Abade.

O programa tratará, amais, coa nutricionista Lidia Folgar e con Guillermo Moure, propietario da panadería compostelá Pan de Moa, sobre a nova norma de calidade do pan, que determina un límite máximo de contido de sal no pan común, de 1,31 gramos por cada 100 gramos de produto, para contribuír á redución da inxesta de sal na poboación.

Coma cada luns, na mesa de sucesos, a xornalista Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega esmiuzarán algunhas das novas destacadas neste eido da actualidade. Finalmente, tamén estará hoxe no programa Adrián Díaz, copresentador do Sabadeando, espazo que enche de troula as tardes dos sábados na Galega.

‘ZIGZAG’. O Zigzag falará hoxe do festival de contidos dixitais Carballo Interplay, cuxa novena edición terá lugar entre o 6 e o 9 de abril e en que se apostará, aínda máis se cabe, polo talento das creadoras e creadores galegas/os poñendo o foco nos seus contidos. Para falar desta cita, o programa contará coa presenza no estudio de Sandra Lesta, unha das protagonistas da mítica webserie Angélica e Roberta, cuxo décimo aniversario se celebrará no festival, cun capítulo especial gravado para a ocasión, e de Belén Puime, directora de Pringadas, gañadora do mellor proxecto de serie web na pasada edición do certame.

Por outro lado, esta tarde farase balance, a través dunha reportaxe, da 17ª edición da MICE, a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, que se celebrou a semana pasada en Santiago, no Museo do Pobo Galego.