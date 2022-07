Un novo reto no ‘Tupper Club’ pasará por visitar a feira galega

Santiago. Na entrega de Tupper Club deste martes competirán para levar o ouro do programa o cantante Teo Cardalda, que contará coa axuda da súa muller e parella no grupo Cómplices, María Monsonís, as mulleres do grupo tradicional Malvela e o líder da orquestra Los Satélites, Noly Rodríguez.

O chef e presentador do programa, Álex Iglesias, proporalles o reto desta semana: facer pratos con ingredientes que se poidan mercar nunha feira galega. Quen será o gañador da proba? Como valorarán cada un deles as receitas dos seus rivais? Todas as respostas están no ‘Tupper Club’ de hoxe.

SAUDADE DE TI. No capítulo desta noite de Saudade de ti, Santi non pode ocultar a dor porque Celia o deixase plantado, aínda que son outros os problemas que invaden os seus pensamentos: xa chegou o diagnóstico de Artai, e non é bo.

Celia tamén ten moito en que pensar. As mentiras de Mónica e Raúl quebraron a súa amizade e enchérona de dúbidas sobre os motivos que tiña a súa nai para ir no coche aquela noite. Dun xeito ou doutro, terá que descubrir a verdade.

Pero Mónica e Raúl non serán os únicos en mentir sobre aquela noite. Polo menos iso é o que pretende Teresa, que trata de convencer a Isidro para que declare que Lucho colleu as chaves da furgoneta sen permiso o día do accidente. Todo sexa por afundir aínda máis o seu xenro. Está por ver se Isidro está disposto a arriscarse enganando desa maneira a Garda Civil.

Mentres, os estraños movementos de Adela sometendo a empresa a unha auditoría fan saltar todas as alarmas. Por unha parte, o proxecto de venda online de Raúl periga. E, por outra, se revisan as contas, descubrirán o roubo e Dimas verase metido nunha lea da que lle será difícil escapar.

O programa A Revista contará hoxe coa presenza de Charo Barca, presidenta da Fundación Andrea, que traballa para dar apoio aos nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais, así como ás súas familias. Esta fundación estreou a renovada área de pediatría do centro de salud compostelán Concepción Arenal, que agora conta, grazas á iniciativa desta institución, coa totalidade dos seus espazos redecorados para axustarse mellor á contorna infantil, con novo mobiliario, material didáctico audiovisual e murais decorativos.

Tamén estará no estudio de gravación o fotógrafo e montañeiro Anxo Rial, autor do libro ‘Rincones que te sorprenderán’, co que pretende descubrir un anaco da sempre descoñecida alma galega, propoñendo unha viaxe e lugares máxicas e escenarios ocultos, que na maioría das ocasións pasan inadvertidos a ollos do viaxeiro.

Ademais, os espectadores saberán hoxe que é un axente tutor, o policía que protexe os menores. Esta figura participa no operativo para controlar o botellón e evitar a inxesta de alcol. Ademais, colabora coa comunidade educativa para protexer nenos, nenas e adolescentes en situacións de acoso escolar, ciberacoso, consumo de alcol e outras drogas e violencia de xénero. Para saber máis do seu traballo, A Revista contará coa presenza do psicólogo Antonio Rial Boubeta e do garda civil Sergio García.