Un robot da UDC gaña o segundo premio dun concurso internacional

A Coruña. O robot Robobo, desenvolvido por un grupo de investigadores da Universidade da Coruña coordinados polo catedrático en Computación e Intelixencia Artificial, Fran Bellas, gañou onte o segundo premio do Concurso Smart Toys promovido polo Foro Económico Mundial e a Dubai Future Foundation, nun concurso organizado polo Centro para a Cuarta Revolución Industrial dos Emiratos Árabes Unidos.

O profesor do Campus de Ferrol recolleu o premio onte en Dubai, logo de superar un exhaustivo proceso de selección no que o robot da UDC foi superando diversas fases. Os finalistas foron avaliados por xuíces internacionais que se centraron, sobre todo, nos aspectos éticos do xoguete, ademais de ser testados por nenos e nenas que os usaron durante varios días.

Este premio ten como obxectivo avaliar os xoguetes que integran Intelixencia Artificial para determinar os valores e os principios que conteñen estes xoguetes de forma que contribúan a unha aprendizaxe creativa dos nenos e nenas e á vez que xogan poidan apoiar o seu crecemento e desenvolvemento. Con estes premios recoñecen os xoguetes intelixentes, innovadores, éticos e responsables.

Robobo está dirixido a o estudantado de secundaria e bacharelato que xa ten algunha experiencia en robótica. Con el, aprenderán os conceptos básicos da ‘IA’ aplicada á robótica, utilizando o seu propio teléfono intelixente como núcleo do robot. O desenvolvemento deste robot deu lugar á creación da empresa spin off da Universidade da Coruña, MINT. ecg