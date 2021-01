Una manipulación genética que mejore la especie aumentaría la desigualdad

Madrid. La manipulación genética para perfeccionar la especie humana e incluso para llegar a una nueva “superior” –por la que aboga el transhumanismo– aumentará las diferencias sociales, aseguró a Efe Daniel Soutullo, catedrático, ensayista y experto en Bioética.

Este tipo de ingeniería genética “resultaría escandalosa hace 25 años, pero ahora cada vez tiene más defensores, se está poniendo de moda, sobre todo en internet, pero también entre personalidades del mundo de la ciencia, la bioética o la filosofía”.

Soutullo, autor de numerosos libros sobre las implicaciones sociales de la Biología y las aplicaciones biotecnológicas en los seres humanos, se muestra “muy crítico” con una corriente que, según sus seguidores, permitirá elegir las características de nuestros hijos, detener el envejecimiento e incluso lograr la inmortalidad.

Para el experto, el problema no está en manipular o trasplantar genes, “no hay nada sagrado en ellos”, sino “en la finalidad y los beneficios y perjuicios” que ello conlleva, sobre todo cuando se trata de futuros individuos “que aún no han nacido y que, por consiguiente, no pueden dar su consentimiento”.

La manipulación que defiende el transhumanismo o poshumanismo tiene fines “perfectivos” (mejorar las características del individuo), lo que puede ser considerado “eugenesia positiva”, que es la aplicación de la genética para el perfeccionamiento de la especie humana, evitando la reproducción de los “menos aptos (eugenesia negativa)”.

A su juicio se trata claramente de “una fuente de discriminación”. “Y ya bastante injusta es la sociedad en la que vivimos para que la hagamos más, aunque sus defensores piensen lo contrario”, enfatizó Daniel Soutullo. marta rullán