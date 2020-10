‘Una vez más’, un reencuentro con el pasado y los sueños, ilusiones y aspiraciones de

Abril y Daniel no se han vuelto a ver desde que ella se fue a buscar trabajo a Londres y rompieron su relación sentimental. Cinco años después y sin haber mantenido contacto desde entonces, Abril regresa a la ciudad para el funeral de su abuela y vuelven a encontrarse. Juntos, recorren la ciudad de nuevo, recordando lo que tuvieron, lo que olvidaron y lo que podían haber sido. Y cuando ella se da cuenta que echa mucho de menos a su familia, sus amigos y a Daniel, empieza a pensar en regresar definitivamente a su casa y recuperar su antigua vida.

Woody Allen y Richard Linklater en Sevilla, así podríamos definir Una vez más, la ópera prima del cordobés Guillermo Rojas. Un largometraje que propone un reencuentro con el pasado y los sueños de juventud y que está protagonizado por los jóvenes sevillanos Jacinto Bobo y Silvia Acosta. La historia habla de superar la nostalgia, pasar página y madurar. También es un retrato generacional de esa juventud europea de hoy, que se ha visto obligada a emigrar en busca de trabajo y futuro, esa generación que cuando regrese a su país de origen, de poder hacerlo algún día, nunca volverá a ser la misma.

Completan el reparto Teresa Arbolí, Celia Vioque, Julia Rodríguez, Beatriz Arjona, Asier Iturriaga, Alejandro Sigüenza, Tatiana Sánchez Garland, Cristina Domínguez, Verónica Morales y Jorge Naranjo.

‘Meseta’. La vida al ritmo de la naturaleza en Tierra de Campos (Castilla y León) y los testimonios de sus habitantes están plasmados en el largometraje Meseta, del director Juan Palacios, con el que el cineasta pretende recordar la cultura rural del pueblo de sus abuelos. La película, en un tono de observación costumbrista, es un viaje sensorial por territorios de la España vaciada, y recoge la vida diaria de sus abuelos y de vecinos de Simatra de Tera, un pequeño pueblo en la Sierra de Culebra, en Tierra de Campos y alguna zona de la Comunidad de Madrid (Robledo de Chavela), sobre todo cuando en otoño se queda vacío, sin los niños que llenan las calles en verano, como cuando él pasaba allí tres meses al año.

‘El artista anónimo’. Olavi (Heikki Nousiainen) es un anciano comerciante de arte que siempre ha antepuesto los negocios a su propia familia, y que está a punto de retirarse. Durante una subasta una vieja pintura llama su atención. Olavi sospecha que vale mucho más que su precio inicial, que es bajo porque su autenticidad no ha sido confirmada. Será entonces cuando los instintos de este hábil comerciante de arte entren en acción. Su obsesión con el cuadro trastocará su vida, en la que además aparecerá su hija Lea (Pirjo Lonka), a quien no ha visto en años, que le pide ayuda con su hijo adolescente.

La película oscila entre la tragedia familiar y una suerte de thriller ambientado en el despiadado negocio del arte, donde las trampas, confabulaciones y traiciones están a la orden del día. Drama dirigido por el finlandés Klaus Härö (La clase de esgrima, Cartas al padre Jacob).

‘Una mujer con unas alas tremendas’. La vida y la proximidad de la muerte, la soledad, la fantasía o la ilusión en la tercera edad. Desde que se conocieron Rosa y Honorio pactaron con sus almas no separarse jamás, ni siquiera cuando hubiese motivos para hacerlo. Treinta años después Rosa no sabe explicar la muerte a Honorio a la policía. Rosa defiende su inocencia, jura que Honorio murió solo sin que nadie se lo impidiera, en sus palabras no hay nada claro, ni cierto ni verdadero. Pedro Pérez Rosado dirige este drama protagonizado por una mujer que, tras treinta años de feliz matrimonio, es detenida por la policía y acusada de la muerte de su marido.

‘Crónica de una tormenta’. Antonio, el director de un importante periódico debe elegir a su sucesor: Maca, una mujer que apuesta por la cooperación entre los miembros de la empresa y no por la verticalidad en el trabajo competirá contra el otro subdirector, Vargas, un periodista manipulador que se las sabe todas. Ambos discuten en la noche previa a Navidad con una larga tormenta detrás sobre el periodismo y cuestiones trascendentales de la vida. Un decisivo encuentro que cambiará sus vidas para siempre.

Ernesto Alterio y Clara Lago protagonizan Crónica de una tormenta, primer largometraje dirigido por la argentina Mariana Barassi, una historia en la que se cruzan la ética y la ambición en el mundo del periodismo. Basada en la obra teatral Testosterona, de la mexicana Sabina Berman, la película se desarrolla durante una noche en el momento en que el director de un periódico debe elegir a su sucesor.

‘regreso a hope gap’. Grace (Annette Bening) y Edward Bill Nighy ) han estado casados durante treinta y tres años. Cuando su hijo Jamie llega a su casa para visitarlos en la ciudad costera en la que creció, Edward le dice que planea dejar a Grace al día siguiente. El nuevo trabajo de William Nicholson es una inteligente y profunda reflexión sobre el conflicto de una ruptura y el dolor de una pareja que hace muchos años que están juntos, en un relato de soledad, falta de lealtad, desconfianza y miedo a la muerte.