Unha alfaia artesanal para os amantes do libro

É case inédito que coexistan na literatura infantil galega dúas edicións dunha mesma obra: unha convencional e comercial, outra artesanal e de tiraxe reducida polos altos custes. Porén, neste atípico 2020 sorpréndenos o caso do poemario Porque te quero, de Baldo Ramos, obra editada recentemente por Galaxia na súa colección Sonárbore para o lectorado autónomo e que vén de coñecer, da man do seu autor, unha edición homónima de luxo, en papel de alta gramaxe e con debuxos realizados polos fillos do poeta, Aldara e Mateo, protagonistas da obra.

A tiraxe, de 100 exemplares numerados e asinados, preséntase nun fermoso estoxo do Obradoiro Augatinta e serigrafiados por Serigrafía Argentina. Unha coidada edición, fiel ao estilo artístico de Ramos, que conta con tres poemas máis que a obra convencional. Sen dúbida, unha xoia que fará as delicias dos coleccionistas e amantes das obras de artista.

imocino@uvigo.es