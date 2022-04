Unha artesá da respostaría e unha gandeira, hoxe en ‘Cos pés na terra’

Santiago. Hoxe, en Cos pés na terra, os espectadores coñecerán a Silvina, unha artesá da repostaría que ten por despensa a súa horta. Nela ten todo e canto precisa para darlles sabor, de forma saudable, ás larpeiradas que fai.

O programa tamén ten este luns unha cita con Iván, labrego recente, que decidiu cultivar ao grande e en cooperativa. ‘Cos pés na terra’ visitará a Cooperativa Horsal, lugar onde este rapaz suma o seu esforzo e o seu produto para que poida chegar ás nosas mesas.

Ademais, o espazo da TVG visitará a Tania e a súa pequena gran familia. Comprobará como esta gandeira é quen de coidar das vacas e conciliar, sen deixar de ser unha rapaza do seu tempo.

A REVISTA. No Día Mundial do Párkinson, A revista achegarase ao impacto físico e emocional desta enfermidade neurodexenerativa e ás novas terapias que existen na actualidade, con Carmen Blanco, unha doente, e con Natalia Romero, fisioterapeuta de ACEM –Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple-.

A presentadora Loly Gómez conversará tamén no estudio con dúas profesionais dos fogóns, que acaban de recibir o Premio Gastronomía de Galicia: Leonila Fernández, do restaurante Sexto Pino en Ferrol, galardoada co ‘Premio toda unha vida’, e Aurora Baranda, polbeira do Carballiño, que foi recoñecida co Premio Potenciación da Cociña Galega.

Na mesa de sucesos dos luns, a xornalista Sandra e o avogado Alejandro Vega esmiuzarán algunhas das novas destacadas neste eido da actualidade. Finalmente, tamén estará hoxe no programa a xornalista Delia Corujo e o guionista Julián Gómez para avanzar os contidos dalgúns dos especiais que a TVG ten preparados para esta Semana Santa.

Ademais, o espazo cultural Zigzag ofrecerá este luns unha entrevista no estudio co músico e investigador Pedro Lamas, que recupera a música das cerimonias das aldeas no século XIX, guiadas por un gaiteiro e cun coro que cantaba en latín con estilo popular.O programa da G2 tamén fará balance da novena edición do Carballo Interplay.