Unha cultivadora de ‘shitake’, hoxe en ‘Cos pés na terra’

Santiago. Os espectadores de Cos Pés na Terra coñecerán hoxe a Geli e a súa plantación de shitake, un cogomelo que chegou de moi lonxe para acabar nacendo en troncos de carballos galegos.

Ademais, o equipo do programa probará as galletas ecolóxicas que elabora María e coñecerá o seu compañeiro Uxío, todo un home de mar. Con el pasará unha xornada onde todo quedará atado e ben atado.

Finalmente, o espazo da Televisión de Galicia dedicado á xente do campo ten unha cita con Manuel, un rapaz que madruga moito máis ca a media, un emprendedor que montou a súa propia empresa de substitución gandeira.

‘VIVIR AQUÍ’. O programa Vivir Aquí vaille prestar este mes de decembro especial atención aos máis pequenos da casa e aos asuntos relacionados coas datas do Nadal. Hoxe ofrecerase unha reportaxe sobre as circunstancias das adopcións este ano en Galicia coa pandemia do coronavirus. Atrasos, suspensións, falta de información... provocaron un drama nas familias que estaban xa na recta final para facer unha adopción.

Os reporteiros falarán coas autoridades públicas que levan estes trámites e tamén con algunhas organizacións privadas, como Meniños e a Cruz Vermella, para saber como está a situación agora. E tamén con algunhas das familias que conseguiron adoptar neste complicado 2020.

‘A REVISTA’. Ás portas do Nadal, o magazine interesarase polos produtos máis demandados nas cestas de Nadal, desde doces, como turróns artesáns, ata xamóns da raza Porco Celta, co pasteleiro Pablo Morales e co criador Mario Rouco. Amais, un equipo do espazo estará, en directo, en Vilar de Santos para conversar con Nelson Alonso, propietario de Carabuñas, sobre cestas de Nadal con produtos galegos gourmet.

Outra das convidadas deste luns será África González, catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo, con quen se falará de vacinas e do galardón que acaba de recibir, Premio Executivas 2020, que recoñece a súa traxectoria profesional, ademais, do labor destacado que leva desenvolvendo nos últimos meses nos medios de comunicación como divulgadora científica, con motivo da covid-19.

E coma cada luns, a presentadora Loly Gómez desenvolverá unha mesa de sucesos, na compaña do avogado Evaristo Nogueira e da xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algúns dos crimes e das novas máis salientables dos últimos días. A xornalista Carla Reyes será a colaboradora que estará hoxe no estudio para analizar cada un dos temas expostos.

Por outra parte, o programa Zigzag entrevista o ilustrador ourensán Marcos Viso, autor de libros como Beeeee, en que refai o conto de Pedro e o lobo; O meu baleiro, álbum ilustrado onde amosa a ausencia que se sente coa perda dun ser querido, e un curioso Caderno confinado.

O espazo da G2 tamén se interesará polo proxecto Chegar a Galiza, chegar ao mundo, unha viaxe pola lírica galego-portuguesa a través de diferentes camiños de Santiago. A iniciativa consta de catorce pezas audiovisuais de lírica galega medieval e cantos de peregrinos interpretados por catro formacións galegas e tres estranxeiras con cantigas gravadas en espazos vencellados ao Camiño.