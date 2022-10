Unha ficción de cine con pequenos actores abre un novo espazo da RAG

Pontevedra. A comunidade educativa do CPI Santa Lucía de Moraña (Pontevedra) exerceu onte de anfitrioa da presentación da película A orixe da nosa lingua guapa. Con esta curtametraxe de ficción, a Real Academia Galega inaugura un novo espazo para o público máis novo no marco de Primavera das Letras, o proxecto web da institución para nenos e nenas de infantil e primaria que puxo en marcha en 2016. Dende a sección Lingua Guapa, estenderá a oferta de contidos alén da celebración da figura homenaxeada cada Día das Letras Galegas con diversos recursos para achegar a rapazada á lingua e á literatura galegas de xeito ameno. A película pode verse xa en academia.gal e na canle de Youtube da RAG.

A cinta baséase nunha idea orixinal da académica Fina Casalderrey, que asina o guión coa profesora de galego Fátima R. Ruibal. A docente do IES Antón Alonso Ríos (Tomiño) é ademais a mestra-meiga que protagoniza esta película canda as verdadeiras estrelas da produción: os nenos e as nenas do CPI Santa Lucía que se converteron en actores e actrices para a ocasión. Todo o equipo, baixo a batuta de Damián Varela na dirección, traballou arreo durante a pasada primavera nesta historia na que realidade e fantasía se entretecen para explicarlle ao público novo como se foi formando ao longo dos séculos o galego.

A rodaxe tivo lugar no propio centro educativo e na Casa do Pardiñeiro, tamén en Moraña, e executouse co apoio económico da Deputación da Coruña, patrocinadora de Primavera das Letras.

O equipo volveu xuntarse hoxe no CPI Santa Lucía nunha celebración na que participou toda a comunidade escolar e representantes institucionais. O presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes agradeceu o entusiasmo e a dedicación do profesorado e do alumnado, de maneira especial aos rapaciños e rapaciñas que actúan no filme e a Fátima R. Ruibal. “Primavera das

Letras naceu como unha ferramenta de apoio para os primeiros niveis educativos, pensando no alumnado e pensando nos mestres. Esta proposta de Fina Casalderrey, académica que coordina Primavera das Letras, é unha iniciativa máis nesta dirección, construída dende a linguaxe da imaxinación e a ficción para ilustrar as orixes do noso idioma dunha maneira diferente”, explicou. “Dende a Real Academia Galega queremos achegar recursos novos para estímulo e coñecemento da lingua sobre todo nas xeracións máis novas. Esta é unha das nosas principais preocupacións: a xente nova”, salientou o presidente.ecg