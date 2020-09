Unha mostra celebra o décimo aniversario do Arquivo de Galicia

EXPOSICIÓN. O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, visitou onte na Cidade da Cultura Memoria dunha década, a mostra impulsada pola Xunta no marco do décimo aniversario do Arquivo de Galicia. Trátase dunha exposición que fai un percorrido polo traballo desta entidade desde a súa creación, no ano 2010, e que se pode contemplar ata o vindeiro 16 de outubro no Edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia. Durante o súa visita, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade puxo en valor os dez anos de vida desta entidade “ao servizo da xestión documental e arquivística da Xunta de Galicia”.

“Este arquivo foi concibido como cabeceira do Sistema de Arquivos de Galicia e naceu coa condición de arquivo intermedio e histórico dos diferentes órganos do Goberno galego”, explicou o secretario xeral de Cultura. Neste sentido, tal e como precisou Anxo M. Lorenzo, a actividade do Arquivo foi evoluíndo ata converterse na referencia da actividade arquivística galega.

Memoria dunha década está configurada en torno a 10 paneis que amosan algúns dos aspectos máis importantes da institución co obxectivo de visibilizar o seu papel e dar a coñecer o traballo que vén desenvolvendo dende a súa creación. ECG