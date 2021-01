Unha noticia sobre a herdanza de Rosario Porto foi a máis lida do ano en elcorreogallego.es

SANTIAGO. A aceptación por parte de María Teresa Sampedro da herdanza de Rosario Porto, a muller que matou á súa filla, Asunta Basterra, foi a noticia que acaparou maior atención en elcorreogallego.es este ano que pecha. Despois de que a asasina se suicidara no cárcere de Brieva, en Ávila, o foco de interese centrouse nas circunstancias da herdanza e os herdeiros, ata o punto de que a información citada foi lida en 329.855 ocasións e ocupou o número un do ranking anual no xornal dixital de EL CORREO.

A segunda tivo que ver coa COVID. Corría o mes de maio e todos estabamos pendentes do que ocorría coa pandemia e tamén coas previsións do que se aveciñaba. Unha predición da evolución, baseada nun modelo matemático desenvolvido por un equipo de investigadores galegos e portugueses, indicaba a data na que deixaría de haber novos contaxios en Galicia e recibiu 135.713 visitas.

O coronavirus ocupaba a principios de ano a maior parte do espazo informativo en todo o mundo. Aínda segue sendo así agora, pero daquela houbo un roubo que, polas súas circunstancias, chamou moito a atención. Un empresario, Javier Conde, foi detido en Santiago pola súa suposta implicación no furto de dous millóns de máscaras nunha nave do Polígono industrial do Tambre, en Compostela, nun momento no que eses elementos de protección eran moi escasos e se reservaban para os sanitarios que loitaban en primeira liña contra o virus. A noticia recibiu 107.599 impactos.

Outra herdanza, a relacionada cun empresario hostaleiro compostelán, Enrique Fianza Castro, falecido o 12 de outubro de 2017 no incendio da súa vivenda en Puzol (Valencia), conseguiu captar o interese de moitos miles de lectores e lectoras. A noticia, que foi lida 83.868 veces, informaba do cambio do testamento uns meses antes da súa morte.

Un inesperado control policial en Santiago e o primeiro peche perimetral da capital de Galicia son as seguintes no ranking do 2020. A expectación foi máxima durante todo o ano para coñecer as decisións do Comité clínico da Consellería de Sanidade que fai seguimento da evolución da COVID na comunidade autónoma.

Porén, houbo outros asuntos ademáis da pandemia que captaron as miradas de lectores e lectoras, por exemplo os avances da infraestrutura ferroviaria de conexión con Madrid, as circunstancias vitais dunha familia numerosa santiaguesa con dez fillos, as trampas nos exames realizadas por alumnos da Facultade de Medicina, o achádego dunha fermosa virxe de pedra no leito do río Sar ou as excelencias de dúas panaderías compostelás recoñecidas entre as mellores de España.

Velaí a lista e as visitas recibidas en cada caso:

1. Acepta la herencia de Porto ‘la Nena’, que se dispuso para asumir el traslado del cadáver (329.855 visitas)

2. Un estudio predice que a mediados de mayo no habrá más contagios en Galicia (135.713)

3. Detido en Santiago o empresario Javier Conde polo roubo de 2 millóns de mascarillas (107.599)

4. Enrique Fianza cambió el testamento unos meses antes de su fallecimiento (83.868)

5. ““Tener diez hijos ha sido nuestra mejor inversión; es maravilloso”” (83.395)

6. Retenciones en la SC-20 por un fuerte control policial en el acceso a Santiago (62.029)

7. Decretado el cierre perimetral de Santiago, Ames y Teo (60.551)

8. Santiago, se acerca a Madrid en tren tras 62 años de vía directa (59.956)

9. Fallecen otras cuatro personas con coronavirus en Galicia (53.292)

10. Tengo unos gastos fijos de unos 10.000 euros y cobro solo 600 de ayuda (47.185)

11. “”Fallece Carlos Catalán, hijo del propietario de AC Hotels by Marriott (46.521)

12. Aumenta el enfado por el cierre de las oficinas de la Seguridad Social (41.354)

13. Mata a su sobrino de tres años tras sufrir un brote psicótico en Loureiros (40.130)

14. La Policía localiza sana y salva a la menor desaparecida en Santiago hace casi un mes (39.709)

15. Ultramarinos centenario heredado por el abuelo (37.963)

16. Cientos de vecinos confinados y con ventanas cerradas durante los Fuegos (37.485)

17. Grupos planeados por alumnos de Medicina de la USC activaron un sistema para copiar en los exámenes ‘online’ (37.225)

18. Sorprendente hallazgo arqueológico: una Virgen de piedra en pleno río Sar (36.539)

19. Dos panaderías de Compostela, entre las 15 mejores de España (35.958)

20. Amigos de los padres de Porto están dispuestos a hacerse cargo del cuerpo (35.685)