Unha voda divertida e chea de sorpresas no ‘Casamos’ da TVG

Os espectadores de Casamos! verán hoxe como un simple malentendido foi a escusa perfecta para que os camiños de Vanessa e Brais se xuntaran hai xa 4 anos. Desde o inicio, os dous comezaron unha relación de amizade que non tardou moito tempo en converterse en algo máis.

Vanessa, que chegaba de Colombia á nosa terra soa e sen apoios, atopou en Brais un verdadeiro compañeiro co que construíu un fogar para eles e os seus fillos. Agora, e tras catro pedidas de man, chegou o momento de festexar o seu amor e darse o si quero nunha voda divertida, chea de sorpresas e moi emocionante.

a revista. Na edición de hoxe falarase de horarios escolares. A maioría dos institutos de Secundaria comeza as clases entre as 8 e as 8.30 da mañá e os expertos advirten que esta organización non segue o patrón do reloxo biolóxico dos adolescentes, con consecuencias como un letargo permanente e unha baixada no seu rendemento. O doutor en Psicoloxía e director do Instituto de Mediación Educativa de Ribeira, Olegario Sampedro, achegará a súa opinión sobre a conveniencia de atrasar o inicio das clases.

O espazo da TVG tamén abordará o novo golpe que sufrirán os galegos e galegas no seu peto. Os usuarios da principal vía de alta capacidade de pago de Galicia, a AP-9, probablemente terán que rascar aínda máis a carteira en 2023, cando se prevé que se producirá unha das maiores subas da peaxe na autoestrada que conecta o eixe atlántico e que está entre as máis caras de Europa. A suba será do 9%, o que deixará a partir de xaneiro a tarifa para da Coruña a Vigo en case 20 euros. Para tratar este tema, o programa contará coa presenza do presidente de Facua Galicia, Víctor Muñoz, e do secretario xeral de AGTMAR-UPTA, Jesús Diéguez.

Por outro lado, ‘A Revista’ estará presente no Museo do Pobo Galego, en Santiago, a onde este martes chega a exposición 40 anos de estilo Verino, que amosa en 40 fotografías a evolución da marca do deseñador galego Roberto Verino, quen achegará as súas impresións no programa.

zigzag. O espazo ofrece este martes unha entrevista con Daniel Bellón e Diego Maceiras, integrantes do dúo de gaita e acordeón Bellón Maceiras, que celebra o décimo quinto aniversario do lanzamento do que foi o seu primeiro disco, Unión das terras. Faino presentando unha edición especial, unha reedición innovadora en formato pen drive en que se inclúen catro temas novos.

O programa cultural da G2 tamén se achegará ao filme documental de Xavier Villaverde María Casares. A muller que viviu mil vidas, que se presentou na Seminci o mes pasado e onte se estreou na Coruña, coincidindo co centenario do nacemento desta muller tan fascinante como descoñecida para moitos. Con este documental, Villaverde achégase de xeito íntimo e profundo a unha muller extraordinaria cuxa vida quedou marcada pola Guerra Civil e o exilio a Francia, onde acabou converténdose nunha das actrices máis aclamadas do cine e do teatro.

Por outro lado, Zigzag dará conta das propostas da segunda edición do Festival 8 Pés, que se celebra na Concatedral de Santa María de Vigo do 23 ao 26 de novembro. O de Alberdi, o único órgano en activo da cidade, volverá soar con nomes de prestixio internacional como Juan de la Rubia, Daniel Oyarzabal e Alize Mendizábal.