¡Vamos a la playa, oh, oh, oh...! ¿O nos quedamos en casa?

Seguro que les pareció de lo más divertido el vídeo ese en el que se vio a decenas de personas en el paseo marítimo de Torrevieja esperando a primerísima hora de la mañana para entrar en la playa y, así, poder coger un buen sitio a la orillita mismo del mar.

¡Cómo si no hubiera arenal bastante, cómo si faltara sitio!

Pues doy fe de que sin pandemia en julio y agosto en la playa del Cura, que es cómo se llama ese espacio, no hay espacio, y cuando digo que no hay, es que no cabe ni una pulga.

En ocasiones, al llegar sobre las once de la mañana para tomar un rato el sol y darnos unos baños, ya no había ni un solo lugar en el que poner la toalla. Así que había que darse la vuelta, coger el coche e irse al otro arenal, el de la Mata, a una distancia de apenas tres o cuatro kilómetros y, para un servidor, mucho más bonito, espectacular y con el agua mucho más agradable, es decir, menos caldo, más fresquita y, desde luego, mucho más limpia.

Así que quítense de la cabeza de que ese vídeo, cómico donde los haya, sea un montaje o un bulo.

Son cosas que pasan en el Mediterráneo, donde decenas de miles, por no decir millones de madrileños, castellano-manchegos y castellano-leoneses toman al asalto el litoral levantino.

Pero no crean que todo es tan simpático y gracioso como se ve en la televisión o el WhatsApp que les llegó. Ni se imaginan la cantidad de bofetadas, literales, que se dan unos a otros peleando por un sitio, que les daría igual un metro más o menos a la izquierda, adelante o detrás, pero no, y la verdad, no entiendo el motivo.

Nada es tan divertido como parece. Primero, si en la localidad alicantina hace ya bastante calor, no vean cómo pega en la playa, con unos encimas de otros, donde a veces las toallas se montan unas sobre otras, y la sombrilla del vecino te da la sombra a ti en lugar de a él, y a él, le cubre la de su otro vecino.

Les aseguro que la gente se pone tan cerca de la orilla que resulta imposible pasear por la playa, y hay tantos miles de personas y tan apelotonados, que en ocasiones no se puede llegar a la playa.

Pues no vean si, por fin y no sin muchos avatares y tribulaciones consiguen llegar al agua. Si ya de por sí está casi hirviendo, con el incalculable número de bañistas supongan qué turbidez tiene el agua, que además huele a todas las clases y marcas de protectores solares, que si la Nivea, el Ambré, el Royal, que el que huele a coco, a zanahoria, el perfumado...

Con solo meterse en el agua y remojarse un poco uno ya tiene una protección absoluta y, posiblemente, para toda la vida.

Eso sí, cierre bien la boca y no abra los ojos si es que se le ocurre intentar bucear, porque nadie sabe lo que se puede tragar ni cuáles serán los efectos de lo ingerido o lo que entre en contacto con sus globos oculares.

Preguntarán entonces que por qué van a ese horrible lugar. Pues muy sencillo: están deseando tener la playa a tiro de piedra, sin metros ni autobuses atestados, olvidarse del asfalto en lo que se chascan los dedos y que, desgraciadamente, no tienen posibles para un destino más exclusivo y distinguido.

Eso sí, en la Costa Blanca también hay playas maravillosas, limpias, sin masificar y con paisajes espectaculares, no se crean.

Pero cuando llegué a Galicia en... (demasiados años para contarlos), sí que descubrí el paraíso marítimo.

Sobre todo aprecié la frescura del agua, aunque tampoco hace falta que esté tan fría como lo estuvo estos días pasados. También la arena, no se crean que por ahí adelante tienen el grano tan fino y liviano como aquí.

Estuve en playas de la Costa Azul donde lo menos que te puede pasar es doblarte un tobillo o golpear el dedo gordo del pie contra un superguijarro o una botella.

Y ya no les digo nada de la paz que se respira en tantas playas gallegas, todo un contraste frente al bullicio , el griterío y los chillidos.

Vaya, que vas a la playa a relajarte y vuelves intoxicado, cabreado, peleado, pisado, herido y con dolor de cabeza.

Así que me despido de ustedes hasta Dios mediante porque voy a seguir trabajando unas semanas más, pero después quiero ir a un arenal limpio y sin masificar.

¡Ah! y tengo que esperar a mi anhelada, maravillosa, querida y deseada nieta.

¡Hasta pronto!