Miguel Ángel, recuerdo que empezaste como nutricionista en televisión.

Yo empecé en televisión haciendo programas de salud, con Isabel Preysler. Y esto fue exactamente hace 26 años. De ahí me fui a Antena 3 a hacer otro programa de salud por la mañana, en Telemadrid también los hice, incluso tuve una sección con María Teresa Campos, cuando estaba en La 1. Después me fui a la radio y cuando monté la productora, hace 16 años, creé Españoles en el mundo.

¿Qué es lo que te movió a fundar Acca Media?

Me di cuenta de que el audiovisual es el motor más potente para cambiar el mundo. Si los ejemplos que vemos a través del cine, la televisión, los documentales son negativos, la sociedad vira en negativo. Si son positivos, la sociedad vira en positivos.

Llevamos muchos años en negativo. De hecho, yo no veo la televisión convencional.

Por eso es importante que el 100 % de lo que produce Acca Media sea blanco, esto es: tienen que poder verlo los niños. Además, jamás hacemos nada que atente contra el honor, la dignidad o la intimidad de las personas. Con lo cual, hemos dicho no a muchas cosas.

Has dicho que no a lo que vende.

Cierto, aunque me he esforzado en demostrar a distintas cadenas que hoy en día hay tantos canales y la audiencia está tan atomizada, que no tienes excusa para no hacer productos blancos. Porque al final yo, con un programa en positivo, voy a hacer la misma audiencia que con un programa de basura.

Además, me he preocupado en demostrar que se puede competir., porque con 2.800 horas de grabación producidas a mis espaldas, mezclo el estar delante y detrás de la cámara, porque detrás ya estoy siempre.

Pero eso sí, yo me comprometido hace 16 años a hacer una vez al año un proyecto audiovisual 100 % social, solidario y benéfico. Es decir, busco en el mundo una causa que merezca la pena ser contada, que genere conciencia social. Son proyectos que se financian a fondo perdido y, además, el 100 % de lo que recaudo va por tiempo indefinido y por cualquier vía y en cualquier parte del mundo a las víctimas de las catástrofes donde hemos rodado.

De hecho, puedo decirte, que rodé el único documental que se hizo en Haití tras el terremoto, que se llama Sueños de Haití, que se vio en 150 países y que ha recaudado millones de euros.

Además, en los proyectos sociales siempre hacemos una cosa desde el primer momento: nunca toco dinero. Esa es la prueba más transparencia de que yo, Miguel Ángel Tobías, que me he jugado la vida muchas veces por viajar a zonas de guerra, no soy ningún intermediario. Es la manera en que pueden verse la honestidad y limpieza de estos proyectos, que no nos dejan beneficios económicos, pero es nuestra aportación desde el audiovisual..

Ahí coincidís plenamente el empresario José Ramón García y tú.

El audiovisual es el motor más potente para cambiar el mundo. Lo que busco, además, son proyectos únicos, que no se hayan hecho nunca. Y eso me llevó a producir Me llamo Gennet, la película sobre la primera sordociega de nacimiento en conseguir un título universitario en Europa.

Para entender sus dimensiones: contamos la historia de una niña con discapacidad, huérfana, que nace en África, que es abandonada por sus padres en un orfanato, que se enfrenta a la hambruna hasta que acaba siendo adoptada por una mujer y es trasladada a España.

Hace seis años se licencia con un 8,5 en la Complutense. Fíjate en la trascendencia de estos proyectos. Aquí tratamos una historia de superación, que habla de la dignidad del ser humano, de la solidaridad, del valor de la educación y de la tecnología, porque sin ella no habría podido estudiar.

De hecho, María, estos proyectos son tan trascendentes, que tienen la posibilidad de cambiar leyes.

Esta historia me recuerda a la estadounidense Hellen Keller, que también era sordociega y se graduó en 1904. Realmente, Miguel Ángel, dais voz a quien no la tiene.

Literal. Trato de hacerlo por sus circunstancias económicas o de opresión, porque todos los proyectos en los que trabajo van en favor de los derechos humanos, en contra de las injusticias, en favor de la paz y fomentan esta conciencia social permanente.

Y llegando al presente...

Pues... lo último que he hecho ha sido dirigir, producir y escribir el guion de la primera película sostenible y con huella de carbono cero. Se llama El secreto de Ibosim, y es un largometraje lleno de magia, rodado en Ibiza.

Y te cuento que yo siempre he estado solo. Entonces si te pones a pensar en el esfuerzo que supone esto, teniendo en cuenta que en España hay lobbies de comunicación, estar peleando solo, y de manera independiente...

Te has encontrado zancadillas...

... en todas partes. Pero estoy muy entrenado porque me recorro el mundo y sus conflictos. Y mira que ha habido tres o cuatro ocasiones en que podrían haber entrado socios, pero para mí es muy importante el factor humano, que pesa mucho más que el económico. Y eso me ha pasado con José Ramón, que tiene el veneno de la creación, como yo... Imagínate: he trasladado la sede de Acca Media, que estaba en Valencia, aquí a Santiago de Compostela. Vamos a producir cine, series, documentales y programas de televisión desde Galicia para Galicia y para todo el mundo.