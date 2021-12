Van a por todas con ‘Terra’: “Tanxu, mis reinas, vais a conquistar Europa”

Ya podemos soborear el tema con el que Tanxugueiras compiten para estar en Eurovisión representando a España. ‘Terra’, y es “muy Tanxugueiras”. La banda de folk participará con esta canción en el Benidorm Fest, que se celebrará durante el mes de enero y que señalará quién irá al eurofestival. Está en YouTube y, de entrada, las reacciones son buenas. Ahí van algunos ejemplos que incluyen comentarios de gente de varias comunidades españolas que ven con buenos ojos la propuesta musical de las gallegas: “De las cuatro canciones que se han publicado del Benidorm Fest, esta sin duda es mi favorita de momento, no solo está en gallego, también hay frases en asturiano, euskera, catalán, castellano. Y como andaluz que soy quiero que esta canción nos represente en Eurovisión, por que no solo el flamenco es España, tenemos una gran riqueza cultural que hay que explotar y Galicia y su música es perfecta para traernos la victoria a casa!”. “La música no entiende ni de fronteras ni de idiomas, la música entiende de sentimientos y unión.” “¡Me encanta ??????!! ¡Tiene la fuerza, embrujo y originalidad de Tanxugueiras con guiños a otras lenguas del país! Y además con mensaje, ¡no puede ser más chula!

Isto hai que apoialo, xente!!???????? Vamosss a por todas!”

Gustó que abra letra a otras lenguas y que derribe fronteras explícitamente. “Bueno, yo soy gaditano de pura cepa aunque adoptado por mi hermoso Madrid. Cuando escucho música que me llega dentro del alma, me da igual el idioma en que esté cantada la composición, a pesar de ello puedo entender gran parte de la letra y ese “no hay fronteras” es un anhelo que muchos compartimos. Me parece un gran tema y me llenaría de alegría que esta fuera la canción que nos representara en Eurovisión. Los votos y su política ya son otra cosa, pero quién sabe si podamos por fin vencer este gran condicionante. Gracias Tanxugueiras por atreveros sin miedo a pasar por este filtro, os deseo lo mejor”.

“Ya era hora!!!! Algo distinto!!!! Tenemos una riqueza musical brutal, y no le sacamos partido lo suficiente!!!!!!!! Cantantes que no se les da la oportunidad, grupos que tocan de maravilla!!!!!!. España es muy rica en gente increíble y no se aprovecha!!!!!!! Me encanta vuestro grupo, estilo, puesta en escena, ese coro que realizáis entre las tres!!!! Ya es hora de que la dirección de Eurovisión cambie el chip!!!!! Que tenemos gente brutal en España de punta a punta!!!!! Deberíamos aprender más de otras comunidades nos enriqueceriamos una barbaridad y no lo aprovechamos bien!!!!! Les pediría a la dirección de Eurovisión España que les dejarán hacer la puesta en escena a los artistas!!!!!! Se crecerían en el escenario y sería muy beneficioso!!!!!!! Llevo desde los 10 años viendo Eurovisión!!!!! Y tengo 44 y señores no salimos de las baladas y una canción rítmica contenida!!!!! Ya es hora de romperrrrrrr!!!!! Ánimo chicas!!!!! Empoderaros y demostrar quien sois!!!! Mis paisanas gallegas!!!! Suerte!!!!!!“

Ahora muchos están a la espera de lo que depare el audiovisual y la puesta en escena, algo muy importante: “Depende de lo que se curre la puesta en escena. Puede sorprender si usan buenos efectos, salen con tambores medievales, etc... Algo espectacular, sino nada”. “El folk nórdico se parece más a esto que a ningún tema con gaita que nos resulte más familiar a nosotros. Para mí esto es un winner alert de manual.” “No se como habeis podido transmitir TANTO en solo 3 minutos. Sois muy grandes chicas. ESTO es música. No entiende de idiomas, dialectos o ideologías es sólo arte y esencia y en eso vais sobradas. Necesitamos un performance a la altura. Akelarre, vosotras rodeando una hoguera de fuego... Lo veo”. “Pensé que era imposible que Terra pudiese gustarme más que Figa. Esperé ansiosa el estreno, la cuenta atrás... Y hasta ahora no he podido cerrar la boca y comentar algo. Bravo, Tanxugueiras, lo habéis hecho otra vez. La emoción a flor de piel y los pelos de punta!!! “Ya la he escuchado y he flipado , QUE BARBARIDAD, QUE ARTE, QUE TODO, lo tiene todo, el estribillo y el PUENTE, es espectacular y el mensaje no podía ser Mejor . TANXU mis Reinas vais a conquistar EUROPA”.

RTVE publicó las 14 canciones candidatas:

BENIDORM FEST 22

Azúcar Moreno – Postureo

Blanca Paloma – Secreto del agua

Chanel – SloMo

Gonzalo Hermida – Quién lo diría

Javiera Mena – Culpa

Luna Ki – Voy a Morir

Marta Sango – Sigues en mi mente

Rayden – Calle de la llorería

Rigoberta Bandini – Ay mamá

Sara Deop – Make You Say

Tanxugueiras – Terra

Unique – Mejores

Varry Brava – Raffaella

Xeinn – Eco