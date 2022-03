Van Morrison regresa hoy, 22 años después, al Coliseum herculino

En la extensa historia de los grandes conciertos celebrados en Galicia hay muchas fechas para recordar. Pero en el de las coincidencias de esos grandes acontecimientos, hay dos especialmente destacables. El 29 de julio de 1990, la eterna rivalidad entre A Coruña y Vigo llegó a los escenarios de la mano de dos de las grandes estrellas mundiales de aquel momento. Mientras Prince actuaba en la ciudad herculina, Madonna lo hacía en la olívica para disgusto de muchos aficionados que hubieran acudido a ambos espectáculos en el caso de no haberse programado el mismo día. Diez años después, el 7 de octubre de 2000, los melómanos debieron elegir de nuevo entre dos citas apetitosas: acudir en A Coruña a la primera actuación en Galicia de Van Morrison o asistir al Multiusos Fontes do Sar para ver la parada en Santiago de la gira de despedida -aunque volvieron a la actividad años después- de The Smashing Pumpkins, una de las grandes bandas del rock alternativo de los 90.

Esta noche, el León de Belfast, volverá a rugir en el Coliseum herculino (20:30 h) casi 22 años después. En ese periodo pasó, en sus visitas a Galicia, por el pabellón de As Travesas de Vigo (2004) y por el Multiusos compostelano (2007), donde pudo saldar su deuda con la ciudad después del plantón de 2003, cuando decidió cancelar por la lluvia la actuación prevista en A Quintana y se negó a tocar en el recinto cubierto en el que sí recaló casi cuatro años después. El concierto de esta noche en A Coruña también ha tenido aplazamiento y polémica. Inicialmente programada para el 3 de diciembre del pasado año, problemas de salud del artista norirlandés obligaron a posponer su actuación hasta hoy, cuyo coste, más de 275.000 euros, pagado por el ayuntamiento que comanda Inés Rey, causó controversia al ser una cifra, a juicio de diversos programadores, fuera de mercado.

Van Morrison, que ofreció el martes un concierto en Madrid con la misma impronta de tipo huraño y antipático que le acompaña en cada concierto, pudo haber presenciado in situ el guantazo de Will Smith a Chris Rock. Porque su extraordinaria Down to joy, que compuso para la película Belfast de Kenneth Branagh, estaba nominada al Óscar a la mejor canción, galardón que se llevó finalmente Billie Eilish por su tema No time to die para la última cinta de James Bond. Fue el único de los candidatos que no estuvo presente en la gala. Poco amigo de fastos y celebraciones, sus controvertidas opiniones contra políticos y científicos sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y las restricciones impuestas a las actuaciones en vivo le situaron en las filas del negacionismo.

Repaso a su trayectoria. En su actual gira hace un sucinto repaso a una trayectoria jalonada por 42 álbumes de estudio, los siete más recientes, Latest record project el postrero de ellos, publicados en un último lustro de actividad febril. Ninguno de sus trabajos más recientes, aunque hay algunos notables, está a la altura de sus magistrales Astral weeks, Moondance o Into the music, pero el más endeble de los discos de Van Morrison sería una obra maestra en la discografía de miles de artistas.