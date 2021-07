¡Vaya lío!

Muchos papas hemos tenido y pocos conocemos por su aportación a la historia de la música sacra. No por su patrocinio o afición por la música, sino por su interés en establecer un canto litúrgico bajo cánones asentados en criterios sólidos, cambiantes con el discurrir de los tiempos, pero dentro de una ortodoxia inclusiva y no excluyente.

La encíclica Annus qui (Benedicto XIV, 1749) fue el pronunciamiento papal más importante sobre la música sacra, antes del Motu Proprio Tra le sollecitudini (Pío X, 1903). No intervino tan directamente Marcelo II (Marcello Cervini, 1501-1555) pues su efímero pontificado solo duró 22 días. Sin embargo, a él le debemos un importante legado post mortem.

Su nombre, junto al del arzobispo Francisco Blanco y el arraigo de los jesuitas en Compostela, cobra interés ahora que tenemos la mirada puesta en Roma, esperanzados con la visita del papa Francisco (jesuita), coincidiendo con el Xacobeo y los 500 años de la herida de S. Ignacio de Loyola.

Antes de ser electo pontífice, Blanco de Salcedo (1512- 1581) fue enviado a Roma para participar en el Concilio de Trento (1545-65). Lidió contra quienes defendían la Reforma luterana y anglicana que justo dividía al cristianismo en un momento en que la paz y la concordia eran más necesarios que nunca. Pasó a la historia por su nombre de pila -Marcello- y por otro motivo no anodino.

En este punto hay que incluir otra figura sin igual: Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). A él también le tocó ser protagonista, a otro nivel, del concilio tridentino. Le debemos una obra imperecedera, la Misa del Papa Marcelo, sublime y admirada, pues refleja a la perfección las pretensiones del cónclave: demostrar que la polifonía adaptada a la liturgia, no basada en canto profano y sin ornamentos superfluos, era válida si el texto latino se entendía nítidamente.

Es probable que Palestrina la hubiese compuesto por encargo papal en 1555 pero, al fallecer repentinamente el promotor, la dejó sin estrenar. En 1567, en tiempos de Pablo IV, una comisión encargada de revisar el canto y poner en práctica los decretos conciliares, repararon en la música de Palestrina y entonces le llegó su momento.

Esta misa es pura y contemplativa, grandiosa y acomodaticia, equilibrada. Consta de las partes del Ordinario y fue compuesta para 6 voces masculinas (niños y adultos, práctica de la época) y a capella. Lo mejor de ella, el Kyrie, solemne y dulce; el Crucifixus, sencillo y desnudo (a 4 voces), el Amén del Credo, maravilloso cruce de armonías y el Sanctus, todo él triunfante.

Por aquél entonces en Santiago, como en otros lugares, aun se estaban organizando lentamente lo que serían las esplendorosas capillas de música catedralicias. En Compostela, las Constituciones de Francisco Blanco de 1568 apremian a que se cante música de Iusquin, Morales, Logroño, Guerrero y otros muchos músicos famosos. Entiéndase: la flor y nata de la música hispana y europea de la época.

¿Por qué este empeño? Llegaba con ideas renovadas y firmes convicciones. Venía curtido, estaba formado, quería apuntalar las ideas tridentinas, no tanto a nivel dogmático, como práctico y organizativo.

Y lo consiguió, pues esas Constituciones rigieron sin modificación hasta 1781, siendo nuevamente reeditadas sin cambiarse ni una coma.

La interpretación de obras de Palestrina en la catedral no está documentada, pero raro sería que no se hiciera. Cantores sobraban (en 1581, una veintena había). ¿Qué faltaba? Estabilidad pues los músicos se movían de un templo a otro, chantajeando a los cabildos (historia de antes y de ahora). ¿Qué sobraba? Orden y concierto, pues otros ilustres maestros, como Navarro, no desmerecían en nada al italiano.

Una coda. El prelado Blanco de Salcedo, afín a los jesuitas que encarnaban el espíritu reformista de su tiempo, facilitó su arraigo en Santiago. En justa correspondencia, su cuerpo reposa en la iglesia de la Compañía. Mateo López esculpió la figura orante allá en lo alto y, por si no bastara, un mausoleo -hoy velado- se levantó en su honra en la actual Iglesia de S. Agustín.

¡Ay! ¿Qué diría si levantara la cabeza y viera desacralizado el lugar de su sepultura, tan vacío o tan atiborrado de paneles que torpedean su arte? Puede que benévolamente comenzara preguntando: ¿dónde está esa música sagrada que tanto anhelé para la Iglesia entera y para mi Compostela amada?

¿Hacemos lío para sorprender al papa argentino si, como penitente peregrino, aquí aterriza y se asoma a rendir homenaje a su tocayo prelado en Santiago? ¡Vaya gesto! Más aún si desde lo alto sonara la polifonía tridentina, poniendo calma a ese lío que él mismo reclama.